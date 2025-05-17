Тест-драйв гусеничной техники и незабываемые эмоции – под Борисовом проходит финал турнира «Вызов»

Тест-драйв гусеничной техники, экстрим и незабываемые эмоции. Финал 2-го сезона военно-патриотического турнира «Вызов» проходит под Борисовом. 4 команды с разных уголков страны борются за звание лучших. До этого они прошли усиленную подготовку, в том числе на полигоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас время показывать результат – условия приближены к реальным. Турнир – уникальный проект, который организуют объединение «Патриоты Беларуси» совместно с Министерством обороны и Министерством образования. Приняла «Вызов» и Влада Родовская.

40 бесстрашных молодых людей бросили себе вызов на учебном полигоне под Борисовом. Стойкость, мужество, отвага – в течение трех дней юные бойцы проверяют себя на прочность. Усиленная подготовка, армейский быт и сложнейшие испытания. Здесь учатся Родину защищать. Испытание штурм окопа. Ребята отрабатывают накаты, учатся применять стратегию в бою и держать оборону. Условия приближены к реальным. И тут важно не только не забыть про технику, но и помнить про время. Ведь борьба идет за победу в турнире. Под Борисовом проходит финал военно-патриотического турнира «Вызов».

Виктор Митянин, военнослужащий запаса:

Мы обращаем внимание на все. Вчера был день, мы подготавливались. Я ребятам все объяснял, как надо проходить, на что обращать внимание. Сегодня это все мы проверяли.

Пройти минное поле, не задев препятствия, показать лучший результат в стрельбе и даже настроить связь, используя азбуку Морзе. Полное погружение в военное ремесло. Для многих из участников турнир не просто возможность проверить себя на прочность, но и познать вкус будущей профессии. 18 мая подведут итоги военно-патриотического турнира «Вызов».