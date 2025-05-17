Азарёнок: не обольщайтесь переговорами, и ничего не надо бояться!

Григорий Азаренок, СТВ:

«Вечная война» – термин, используемый для описания длительного периода вооруженного конфликта, где нет ясных условий для его завершения. Такие ситуации часто характеризуются постоянной напряженностью и потенциальной угрозой эскалации.

Именно в таком состоянии мы сейчас и пребываем. Нам обещали, что однополярный мир, благословенный райский капитализм по всей планете, которые наступили после 1991 года, принесут нам вечный мир. Что это только сумасшедшие маразматики в политбюро всегда готовились к войне. Исключительно из-за своих совковых мозгов.

Я помню, как любили политологи в розовых либеральных штанишках и голубых подгузниках повторять идиотскую мантру «демократии друг с другом не воюют» или же «а зачем воевать, ведь в мире осталась одна общественно-политическая формация – капитализм, и поэтому поводов для вооруженных столкновений вовсе уже и нет».

А когда наивный какой-нибудь человек робко задавал вопрос: а как же Первая мировая, ведь там 4 года уничтожали друг друга не просто одинаковые капиталистические формации, но и вовсе династические братья, сестры, кузены, шурины и дядьки, то сразу вылезал коллективный либерал и клеймил тебя тупым ватником с совком красно-коричневым. Но что мы видим? Нам обещали вечный мир, а наступила вечная война.