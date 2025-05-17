Азарёнок: не обольщайтесь переговорами, и ничего не надо бояться!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
«Вечная война» – термин, используемый для описания длительного периода вооруженного конфликта, где нет ясных условий для его завершения. Такие ситуации часто характеризуются постоянной напряженностью и потенциальной угрозой эскалации.
Именно в таком состоянии мы сейчас и пребываем. Нам обещали, что однополярный мир, благословенный райский капитализм по всей планете, которые наступили после 1991 года, принесут нам вечный мир. Что это только сумасшедшие маразматики в политбюро всегда готовились к войне. Исключительно из-за своих совковых мозгов.
Я помню, как любили политологи в розовых либеральных штанишках и голубых подгузниках повторять идиотскую мантру «демократии друг с другом не воюют» или же «а зачем воевать, ведь в мире осталась одна общественно-политическая формация – капитализм, и поэтому поводов для вооруженных столкновений вовсе уже и нет».
А когда наивный какой-нибудь человек робко задавал вопрос: а как же Первая мировая, ведь там 4 года уничтожали друг друга не просто одинаковые капиталистические формации, но и вовсе династические братья, сестры, кузены, шурины и дядьки, то сразу вылезал коллективный либерал и клеймил тебя тупым ватником с совком красно-коричневым. Но что мы видим? Нам обещали вечный мир, а наступила вечная война.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сад и джунгли Борреля – это всего лишь свидетельство того, что политика есть концентрированное выражение экономики. Мы помним, что нацизм – это высшая стадия империализма, а двигателем империализма в его экспансионистских, агрессивных устремлениях является крупный капитал.
Если мы посмотрим на то, что сейчас происходит с глобальными военными расходами человечества, то мы увидим, что такие расходы растут 10 лет подряд. Каждый год новый рекорд. Если в 2023 году это было 2 трлн 443 млрд долларов, то на сегодняшний день речь идет о более чем 2 трлн 700 млрд долларов. То есть рост практически на 10 %. Это по итогам 2024 года. Совершенно очевидно, что мир накачивают оружием.
Идет подготовка к войне. Ну а для того, чтобы победить в этой войне или хотя бы, если мы говорим о том, что может быть удастся все же добиться какой-то разрядки, но тем не менее им нужно оправдывать свои агрессивные помыслы и оборонные расходы, для этого под это подводится определенная политическая информационно-идеологическая база. Вот в этой связи и такие высказывания, как у Борреля.
Григорий Азаренок:
Посмотрите, друзья, что происходит. Поляки и литовцы забрасывают собственное приграничье противопехотными минами. Одновременно Польша планирует создание 300-тысячной армии и закупает наступательное вооружение, южнокорейские танки. Это от русских медведей? Защищать бобров в Жешуве они танками планируют. Не смешите собственную обувь!
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