«У нас только летом были определённые проблемы с овощами». Хватит ли белорусам продовольственных товаров?

Новости Беларуси. Реакция на внешние факторы столичной экономики: продовольственная безопасность и мониторинг цен на основные товары. Чем будем сыты или стоп цены. Почему не стоит поддаваться панике и создавать в магазинах ажиотажный спрос? Поговорили с экспертами в студии программы «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, ведущая:

Чем сыты будем? Речь пойдет о продовольственной безопасности. Илона Волынец, ведущая:

Александр Владимирович, вопрос к вам. Профсоюзы ежедневно оценивают ситуацию, что там у нас на столичных прилавках происходит. Поделитесь самыми последними данными.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Абсолютно верно. Мы уже более пяти лет мониторим ситуацию на прилавках в торговых объектах на наличие товара и на ценовую политику на эти товары по 89 позициям. Сегодня мы готовы отметить, что в наличии есть все продукты питания, есть те товары, которые необходимы, которые в соответствии с сотым постановлением мы смотрим, мониторим. И сейчас задача уже стоит о качестве данных товаров и именно наличии на прилавках. Мы понимаем, что сегодня есть постановление, которое ограничивает стоимость товаров. Самое главное для нас, особенно последний месяц мы смотрим, – это наличие товара, чтобы вовремя были выложены товары на прилавки, которых есть сегодня достаточно. Иногда есть проблемы только в том, что их не вовремя выкладывают из-за физической возможности администраторов магазинов. И, конечно, на само качество, потому что мы видим, что после ограничения цен есть небольшие провалы по качеству самих товаров. Илона Волынец:

Александр Владимирович, скажите, рынок же мгновенно реагирует на спрос, причем тогда продавцы аргументируют тем, что, а все, мы уже закупаем по новой цене, поэтому и цена выросла. Будет ли это как-то контролироваться?

Александр Щекович:

Мы сейчас в порядка 18 магазинов делаем мониторинг раз в две недели, а более 20 магазинов выборочно делаем практически ежедневно для того, чтобы посмотреть порядок цифр. Я готов констатировать, что у нас только летом были определенные проблемы с овощами. Об этом много говорили, и спрос на продукцию там возрастал достаточно серьезно. Сегодня принято постановление № 39, которое четко, жестко ограничило плодоовощную продукцию до мая. Но то, что будет большой рост цен, с учетом тех запасов, которые есть и в городе, я уверен, что не будет дикого шквала, что у нас чего-то не хватит. Кристина Сущеня:

У нас же часто проводят мониторинг цен. Этим уже никого не удивишь. Как вообще в целом можно охарактеризовать такую экономическую составляющую в нашей столице?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Во-первых, прошлый год. В прошлый год столица сработала замечательно, выполнив почти все доведенные показатели. И темпы экспорта, несмотря на то, что тоже был санкционный год, тоже были ковидные ограничения, но экспорт столицы составил 130 %. Несмотря на те же ограничения, мы выполнили наш социальный пакет. Было построено и введено в эксплуатацию 962 тысячи квадратных метров жилья, а также 1 420 наших многодетных семей смогли заселиться в новые квартиры. Поэтому социальный пакет был выполнен, основные показатели мы выполнили. И я думаю, что 2022 год, конечно, будет сложнее, с учетом новых открывшихся фактов. Но я уверена, что мы сможем совместно с нашими основными предприятиями, а также с малым и средним бизнесам отработать наш алгоритм действий и тоже с достоинством завершить 2022 год хотя бы по выполнению основных показателей, доведенных городу. Илона Волынец:

То есть стабфонды у нас заполнены?

Надежда Лазаревич:

Стабфонды заполнены. Они заполняются каждый год, несмотря ни на какие перипетии, поэтому у нас сформированы основные перечни товаров. Группы товаров сформированы и укомплектованы в полном объеме. Мы контролируем ежедневно, контролируем вместе с профсоюзами и сами контролируем и наличие товаров в наших основных сетях, и какое количество товаров на какое количество дней у них есть, и что необходимо для того, чтобы быстро переориентировать. Например, у нас основным поставщиком была украинская соль. Конечно, мы переориентировались и переориентировали наши сети на соль, произведенную в Республике Беларусь. Есть моменты по другой группе товаров, например, по маслу подсолнечному. У нас есть замечательное рапсовое масло. Александр Григорьевич неоднократно говорил, что нужно обратить внимание на данный продукт. Поэтому, уважаемые минчане, пожалуйста, смотрите, что произведено в Беларуси, верьте нашим производителям и закупайте белорусское. Илона Волынец:

Пандемия, санкции, ситуация в Украине. Понятно, что люди волнуются. Надежда Анатольевна, расскажите, хватит ли в большом городе продовольственных запасов?