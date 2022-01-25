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«У нас широкие зарубежные продажи». Что говорит председатель Президиума НАН о белорусской науке?

25 января 2022 10:22
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Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с Национальной академией наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: «У нас нет другого выбора, мы должны быть среди лидеров». Подробности здесь.  

«У нас широкие зарубежные продажи». Что говорит председатель Президиума НАН о белорусской науке?-1

История белорусской науки пишется уже почти треть века. В стране разрабатываются современные технологии, реализуются инновационные проекты, создаются новые производства. Именно результаты труда наших ученых предопределили достижения Беларуси в таких отраслях, как космос, информационная безопасность, машиностроение, энергетика, точное земледелие и многих других. Затронули сегодня и одну из самых актуальных тем – это вакцина. И Беларуси нужна мощная база для собственного производства. Это подчеркнул Президент.  

«У нас широкие зарубежные продажи». Что говорит председатель Президиума НАН о белорусской науке?-4

Заметно продвинулись в создании и новых лекарств, методик в онкологии, травматологии, лечении инфекционных болезней, кардиологии, применении стволовых клеток и трансплантологии.  

«У нас широкие зарубежные продажи». Что говорит председатель Президиума НАН о белорусской науке?-7

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:  
Кроме того, у нас широкие зарубежные продажи. По зарубежным заказам наших партнеров и заказчиков делаются разработки, производится продукция и продается. Но мы работаем со всеми отраслями, без преувеличения – со всеми отраслями и министерствами Беларуси. Министерство промышленности, здравоохранения, образования, Госкомитет по науке и технологиям, Госвоенпром и так далее. И со всеми ними у нас есть совместные проекты.  

«У нас широкие зарубежные продажи». Что говорит председатель Президиума НАН о белорусской науке?-10

Одна из стратегических задач сегодня для науки и производства – это повышение эффективности научных изысканий, создание современных технологий и их широкое внедрение. И сегодня не без подведения итогов. Госпремии, дипломы академика и члена-корреспондента ученым Национальной академии наук вручит Президент.  

# Ученые # общество # Александр Лукашенко # Владимир Гусаков # Фотофакт

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