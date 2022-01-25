«У нас широкие зарубежные продажи». Что говорит председатель Президиума НАН о белорусской науке?

Новости Беларуси. Белорусской науке есть чем гордиться, а наши успехи всегда раздражали и провоцировали Запад на неадекватные действия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 января на заседании-совещании с Национальной академией наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «У нас нет другого выбора, мы должны быть среди лидеров». Подробности здесь.

История белорусской науки пишется уже почти треть века. В стране разрабатываются современные технологии, реализуются инновационные проекты, создаются новые производства. Именно результаты труда наших ученых предопределили достижения Беларуси в таких отраслях, как космос, информационная безопасность, машиностроение, энергетика, точное земледелие и многих других. Затронули сегодня и одну из самых актуальных тем – это вакцина. И Беларуси нужна мощная база для собственного производства. Это подчеркнул Президент.

Заметно продвинулись в создании и новых лекарств, методик в онкологии, травматологии, лечении инфекционных болезней, кардиологии, применении стволовых клеток и трансплантологии.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Кроме того, у нас широкие зарубежные продажи. По зарубежным заказам наших партнеров и заказчиков делаются разработки, производится продукция и продается. Но мы работаем со всеми отраслями, без преувеличения – со всеми отраслями и министерствами Беларуси. Министерство промышленности, здравоохранения, образования, Госкомитет по науке и технологиям, Госвоенпром и так далее. И со всеми ними у нас есть совместные проекты.