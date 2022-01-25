«От трудовых коллективов никто не выдвигался». Кто вошёл в Витебскую областную комиссию по референдуму?

Новости Беларуси. По всей стране уже началось формирование комиссий по проведению референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только на севере страны создано 26 территориальных комиссий. По одной в каждом районе, Новополоцке и три – в самом областном центре. В состав вошли представители политических партий, трудовых коллективов, общественных объединений, а также выдвиженцы от граждан путем сбора подписей.

Как отметили на совместном заседании Президиума областного совета и облисполкома, это те люди, которые имеют опыт в общественно-политической жизни региона, а также с активной гражданской позицией. Сформирована и областная комиссия по референдуму. В ее состав вошло максимально допустимое количество кандидатов – 13 человек.

Владимир Терентьтев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

10 человек от политических партий и общественных объединений и три человека от граждан путем сбора подписей. От трудовых коллективов никто не выдвигался. Наибольшую активность проявили в данном процессе ветераны, афганцы, женская организация, профсоюзы, «Белая Русь», БРСМ. Основная задача комиссии – проведение, подготовка референдума на определенной территории и, конечно, контроль за соблюдением законодательства о выборах при проведении данного референдума.