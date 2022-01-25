«Ковры возвращаются, они в тренде». Выбираем стильный вариант под ваш интерьер

Любопытный вопрос: а у вас дома лежат ковры? Осмелимся предположить, что нет. Не модно, сложно в уборке, да и вообще, дополнительные пылесборники – скорее всего, это ваши аргументы. Но есть ли за ними основания? Давайте разбираться.

Мария Голденберг, дизайнер интерьера:

Пару лет назад, 3-5, люди почему-то перестали укладывать ковры, начали считать, что в современном интерьере ковры неактуальны, собирают пыль, и от них отказались. Сейчас ковры возвращаются, они в тренде. Триумфальное возвращение ковров в наши дома случилось. А значит, сразу стоит сказать, что пушистым, с длинным ворсом однозначно не место в интерьере. Расстилаем этнику.

Мария Голденберг:

В тренде неворсистые ковры какого-то эконаправления, которые имеют натуральные оттенки, сделаны из натуральных материалов. Ковры в таком стиле, с африканскими или этномотивами, находятся как раз на пике популярности. Такой ковер будет сочетаться с натуральной мебелью, с деревом, бархатом, джутом. С трендом определились. Но подогнать под него уже имеющийся дизайн квартиры не всем по силам. Тогда идем другим путем.

Мария Голденберг:

Во-первых, ковер можно подбирать к цветовой гамме интерьера, в нем могут сочетаться цвета и оттенки, которые присутствуют в вашем интерьере. Например, здесь синий ковер, с синими элементами, и такой же диван. Оттенки совпадают. Точно так же это может быть цветовое пятно. Яркое, которое будет являться акцентом в вашем интерьере. Мы видим, что здесь ковер лежит другой. Тоже есть синий оттенок, который подходит к этому дивану, но он играет совсем по-другому.

Ковер на стене – привет из 1990-х – главный дизайнерский камбэк. Сегодня это полноправный арт-объект, особенно ценный, если ручной работы. И даже тот, что красовался в каждой советской семье в центре зала, нынче тоже в почете. Мария Голденберг:

Правда, нужно учитывать тот факт, что если ковер очень акцентный, на нем много различных цветов и элементов, то диван и мебель лучше подбирать более спокойные.

Как известно, у ковра нет срока службы. Все зависит от вашего бережного к нему отношения. Но о качестве и производителе при покупке стоит поинтересоваться.

Юрий, продавец-консультант магазина ковров:

Актуальны ковры машинной вязки. Это страна-производитель Бельгия, в первую очередь. Польша, Турция и иранские классические ковры машинной вязки. По материалам в основном это хлопковые бельгийские ковры. Вещи достаточно интересные, дизайнерские. Также безворсовые ковры, шерстяные. Это изделие достаточно удобное, комфортное, не требует за собой ухода. Внутрь изделия практически грязь не проникает, так как он безворсовый. Искусственные варианты, например, полиэстер. Плюс данного изделия – тактильно очень приятные ковры. Но есть и свой минус. Данной изделие, как и любое искусственное волокно, не сохраняет тепло, а шерстяные сохраняют. На этикетке изделия должен быть указан состав ковра, плотность вязки, дальше – производитель и значки по уходу. Натуральные или синтетические, с коротким или длинным ворсом – дело исключительно вашего вкуса. И, разумеется, здоровья.

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

Что касается ковров, мелкая взвесь – будет то пыль или другие компоненты в воздухе – может вызывать раздражение бронхов. Помимо пыли, там скапливаются еще очень злостные аллергены – бытовые клещи, клещи домашней пыли. Если диагноз астма установлен, дома есть ковер, который передается по наследству, в таких ситуациях нашли новые специальные средства. Которые будут сокращать концентрацию клеща в этом ковре. Такие средства называются «акарициды».