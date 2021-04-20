«У нас прекрасный социальный пакет». Директор кожевенного предприятия в Гатово обратилась к белорусам
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о модернизации производства.
Ольга Коршун, ведущая:
На предприятии была проведена модернизация. Это одно из самых современных предприятий вашей отрасли в нашей стране и даже на постсоветском пространстве. На ваш свежий взгляд, чего не хватает, чтобы это предприятие еще стало и самым успешным в коммерческом плане?
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Много можно перечислять. То, что мы видим и сейчас плотно занимаемся, нам надо набрать больше людей. Очень приглашаю всех желающих работать к нам на предприятие. У нас хорошая зарплата, у нас прекрасный социальный пакет, включая медицинское страхование, материальную помощь к отпуску на оздоровление, удешевление питания в нашей столовой, мы оплачиваем. И всякие выплаты к рождению ребенка, к свадьбам, к юбилеям и так далее. Мы обучаем у себя на производстве. У нас разработаны учебные программы. Всем рабочим профессиям кожевенного направления мы обучаем на производстве. Поэтому не надо волноваться, если у кого-то нет соответствующей профессии. Если говорить о возможности стажировки за границей, то она тоже присутствует.
Ольга Коршун:
Какие еще составляющие успеха?
Ольга Политико:
Наверное, продолжать постоянно точечную модернизацию. То есть усовершенствование технологических процессов точечно. Возможно, уже не такую глобальную. Потому что постоянно изменяются требования к изделиям из кожи, внедряются в мире новые технологии. Надо очень быстро их у себя внедрять. Поэтому возвращаюсь к тем девяти миллионам. Рассчитаться по долгам – это значит, что у нас высвободятся собственные деньги, чтобы мы могли побыстрее что-то новое и современное закупать, внедрять у себя. Обязательно обучение и тесное общение с производителями не только технологического оборудования, но и химии. Потому что в кожевенной отрасли очень важно качество химии, без него трудно обеспечить качество конечного продукта. Разумеется, тесно общаться со своими потребителями. Как с теми, которые давно с ними сотрудничают, так и с потенциальными. Наш рынок – весь мир. Вот наш девиз. Надо не бояться идти и в Латинскую Америку, и в Китай.
«В людях ценю верность». Ольга Политико ответила на несколько неожиданных вопросов – подробнее здесь.