«У нас прекрасный социальный пакет». Директор кожевенного предприятия в Гатово обратилась к белорусам

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о модернизации производства. Ольга Коршун, ведущая:

На предприятии была проведена модернизация. Это одно из самых современных предприятий вашей отрасли в нашей стране и даже на постсоветском пространстве. На ваш свежий взгляд, чего не хватает, чтобы это предприятие еще стало и самым успешным в коммерческом плане?

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Много можно перечислять. То, что мы видим и сейчас плотно занимаемся, нам надо набрать больше людей. Очень приглашаю всех желающих работать к нам на предприятие. У нас хорошая зарплата, у нас прекрасный социальный пакет, включая медицинское страхование, материальную помощь к отпуску на оздоровление, удешевление питания в нашей столовой, мы оплачиваем. И всякие выплаты к рождению ребенка, к свадьбам, к юбилеям и так далее. Мы обучаем у себя на производстве. У нас разработаны учебные программы. Всем рабочим профессиям кожевенного направления мы обучаем на производстве. Поэтому не надо волноваться, если у кого-то нет соответствующей профессии. Если говорить о возможности стажировки за границей, то она тоже присутствует. Ольга Коршун:

Какие еще составляющие успеха?