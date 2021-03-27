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«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя?

27 марта 2021 12:13
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Стюша Тайм, блогер:
Сегодня мы приехали в Фаниполь. Давайте вместе с вами посмотрим, чем живет этот город.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -1

– Приехали сюда в Фаниполь в 1969 году.
– Изменилось что-нибудь с того времени в городе?
– Конечно. Когда мы приехали, муж работал на химбазе, строился единственный дом, который многоэтажный, на Заводской, 3.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -4

– Когда приехал в Фаниполь, он не тот был, как сейчас: дома красивые, разукрашивает. Посмотрите, какая стройка.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -7

– На ваш взгляд, чего не хватает городу?
– Для молодежи чтобы было немножко побольше каких-то заведений, клубов, развлекательных комплексов.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -10

– Вы знаете, город на самом деле замечательный. Это близость от Минска, очень хорошее транспортное сообщение, у нас замечательное руководство города. Нам не хватает, я вам скажу, развлекательных мест для молодежи, спортивных каких-то учреждений, например, бассейн хотелось бы свой иметь, хотелось бы иметь свой государственный какой-то спортивный комплекс.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -13

Стюша Тайм:
Алексей Вячеславович, здравствуйте!

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -16

Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского районного исполнительного комитета:
Здравствуйте.

Стюша Тайм:
Мы с вами неспроста встретились возле этого шикарного объекта. Расскажите, что у вас здесь, в Фаниполе, строится.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -19

Алексей Свирский:
Всего у нас по Фаниполю запланированы для ввода в эксплуатацию в текущем году четыре дома. В этом году тоже его начали. Ближе к лету начнется строительство еще двух домов. Параллельно строится у нас дом на электроотоплении, 45 квартир. Он будет предоставляться многодетным семьям. 

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -22

Стюша Тайм:
А сейчас мы приехали к красивому зданию, и это не замок – это средняя школа № 1.

Алексей Свирский:
Она существует давно, но в связи с тем, что город молодой, растет, тем более что с 2015 года он город-спутник, есть потребность острая в дополнительных местах для образования. В рамках реализации данного проекта был реализован проект по строительству пристройки. Конечно, это проблему не решает. Сейчас у нас проектируется новая школа в микрорайоне улицы Зеленой.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -25

Стюша Тайм:
Как обстоят дела с определением детей в детские дошкольные учреждения?

Алексей Свирский:
Уже порядка 19 тысяч население. Два года назад был введен в эксплуатацию данный садик на 230 мест, и также ведется проектирование в рамках поручения Президента еще одного сада.

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -28

Стюша Тайм:
Планируются ли еще какие-нибудь объекты в Фаниполе в ближайшее время?

Алексей Свирский:
В текущем году планируется начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. 

«Бассейн хотелось бы свой иметь». Какие пожелания по строительству есть у жителей Фаниполя? -31

Стюша Тайм:
Здоровье – это важно, я думаю.

Алексей Свирский:
Да. Также планируется строительство школы искусств, уже ведутся работы по проектированию.

# Социальная инфраструктура # общество # Стюша Тайм # Алексей Свирский # Александр Лукашенко # Фотофакт

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