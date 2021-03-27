«Граждан волнует кредитование, страхование, финансовые услуги». Татьяна Рунец провела прямую телефонную линию

Новости Беларуси. Более десятка обращений за два часа. Прямую телефонную линию 27 марта провела председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звонки стали поступать задолго до начала. Основная тема обращений – бытовые и жилищные. Так, минчанка пожаловалась на шумных соседей. Некоторые просили также починить вентиляционную шахту и домофон. Многие проблемы могли решить на местном уровне, но так или иначе каждый вопрос взят на контроль.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Граждан волнует кредитование, страхование, финансовые услуги, цены очень волнуют граждан, как в аптеках, так и торговой сети. 30 % – это торговля. Торговля в чем выражается – это защита потребителей при совершении каких-то покупок. Очень тоже много обращений, когда гражданин покупает товар, товар оказывается некачественным и торговые сети не хотят возвращать деньги либо обменивать товар. С каждым обращением мы разбираемся досконально, конечно, стараемся помочь, если это в рамках закона.