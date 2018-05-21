«Тошу пришлось усыпить»: минчанку не предупредили, что она покупает неизлечимо больного йорка
Новости Беларуси. Героиня этого сюжета в программе «Добро пожаловаться» решила встать в ряды счастливых обладательниц йорка, но теперь часто проливает слезы.
Минчанка Виктория Харько любит собак просто потому, что более благодарных и бескорыстных друзей не бывает.
София Теплоухова, минчанка:
В феврале я решила купить щенка породы Йоркширский терьер. Остановилась на объявлении из Слонима за 250 р. По фотографии щенки нам показались игривыми и очень милыми. Женщина сказала, что по возможности может даже завезти собаку в Минск, поэтому мы и согласились.
Я увидела щенка – и сразу влюбилась.
Кстати в питомниках щенок породы, на которой остановилась София, стоит от одной до двух тысяч рублей. Девушка поняла слишком поздно, что на любимых экономить нельзя.
Многое должно было насторожить, но когда милый щенок оказался на руках, эмоции затмили разум. В том, что собака оказалась котом в мешке, стало понятно только дома.
София Теплоухова:
Мы заметили, что собака немного пузатенькая.
Потом живот стал твердеть, аппетит пропал, собака стала вялой.
Визит к ветеринару подтвердил самые плохие предположения. Сразу после осмотра Тошу отвезли в операционную.
Алексей Сас, ветеринар:
В ходе диагностической лапаротомии поставили диагноз: первичная эктопия мочеточников, неправильное расположение мочеточников и их ущемление. Повышалось давление мочи в мочеточниках, они увеличивались в объеме, полная эвакуация мочи не происходила.
Но даже вмешательство профессионалов не смогло спасти 4-месячного Тошу. Было уже поздно.
София Теплоухова:
Тошу пришлось усыпить.
Алексей Сас:
Если это было продиагностировано на более-менее ранней стадии, когда у нас нет разрушения почки, то можно пересадить мочеточники на место, в мочевой пузырь. Перспектив даже после пересадки мочеточников у него никаких не было.
Но, несмотря на заключение врача, заводчица Елена утверждает: продавала она здорового щенка.
Елена Князюк, заводчица, телефонный разговор:
Я отдала щенка абсолютно здорового.
Если она видела какие-то дефекты, то можно было позвонить мне и сказать: забери свою собаку обратно. Без вопросов, я бы приехала и вернула те 200 рублей и забрала бы своего щенка обратно.
Далеко не каждый сможет оторвать от сердца нового, беззащитного члена семьи. Беззащитного – даже на законодательном уровне. Ведь в нашей стране закона о защите животных попросту нет. Поэтому любое животное приравнивается к вещи.
Алексей Сайков:
Продавец должен был предоставить информацию о состоянии здоровья данного животного. Так как продавцом не была доведена данная информация до покупателя, покупатель вправе потребовать от продавца по своему усмотрению возмещение убытков на лечение данного животного.
Случай Виктории в нашей стране – не единичный. Поэтому специалисты советуют следовать следующим правилам.
Алексей Сас:
По правилам, нужно делать диспансеризацию. Купили щенка – сдать анализы, сделать УЗИ органов брюшной полости, пройти кардиолога.
Если хотите избежать лишних хлопот, внимательно осматривайте животное перед покупкой. А если не хотите в подарок к щенку приобрести блох, клещей, глистов, лишай и чесотку – обратите внимание на условия содержания щенков и родителей вашего будущего питомца.