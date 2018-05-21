«Тошу пришлось усыпить»: минчанку не предупредили, что она покупает неизлечимо больного йорка

Новости Беларуси. Героиня этого сюжета в программе «Добро пожаловаться» решила встать в ряды счастливых обладательниц йорка, но теперь часто проливает слезы.

Минчанка Виктория Харько любит собак просто потому, что более благодарных и бескорыстных друзей не бывает.

София Теплоухова, минчанка:

В феврале я решила купить щенка породы Йоркширский терьер. Остановилась на объявлении из Слонима за 250 р. По фотографии щенки нам показались игривыми и очень милыми. Женщина сказала, что по возможности может даже завезти собаку в Минск, поэтому мы и согласились.

Я увидела щенка – и сразу влюбилась.

Кстати в питомниках щенок породы, на которой остановилась София, стоит от одной до двух тысяч рублей. Девушка поняла слишком поздно, что на любимых экономить нельзя.