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«Тошу пришлось усыпить»: минчанку не предупредили, что она покупает неизлечимо больного йорка

21 мая 2018 15:33
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Новости Беларуси. Героиня этого сюжета в программе «Добро пожаловаться» решила встать в ряды счастливых обладательниц йорка, но теперь часто проливает слезы.

Минчанка Виктория Харько любит собак просто потому, что более благодарных и бескорыстных друзей не бывает.

София Теплоухова, минчанка:
В феврале я решила купить щенка породы Йоркширский терьер. Остановилась на объявлении из Слонима за 250 р. По фотографии щенки нам показались игривыми и очень милыми. Женщина сказала, что по возможности может даже завезти собаку в Минск, поэтому мы и согласились.

Я увидела щенка – и сразу влюбилась.

Кстати в питомниках щенок породы, на которой остановилась София, стоит от одной до двух тысяч рублей. Девушка поняла слишком поздно, что на любимых экономить нельзя.

«Тошу пришлось усыпить»: минчанку не предупредили, что она покупает неизлечимо больного йорка-1

Многое должно было насторожить, но когда милый щенок оказался на руках, эмоции затмили разум. В том, что собака оказалась котом в мешке, стало понятно только дома.
София Теплоухова:
Мы заметили, что собака немного пузатенькая.

Потом живот стал твердеть, аппетит пропал, собака стала вялой.

«Тошу пришлось усыпить»: минчанку не предупредили, что она покупает неизлечимо больного йорка-4

Визит к ветеринару подтвердил самые плохие предположения. Сразу после осмотра Тошу отвезли в операционную.
Алексей Сас, ветеринар:
В ходе диагностической лапаротомии поставили диагноз: первичная эктопия мочеточников, неправильное расположение мочеточников и их ущемление. Повышалось давление мочи в мочеточниках, они увеличивались в объеме, полная эвакуация мочи не происходила.

Но даже вмешательство профессионалов не смогло спасти 4-месячного Тошу. Было уже поздно.

София Теплоухова:
Тошу пришлось усыпить.

Алексей Сас:
Если это было продиагностировано на более-менее ранней стадии, когда у нас нет разрушения почки, то можно пересадить мочеточники на место, в мочевой пузырь. Перспектив даже после пересадки мочеточников у него никаких не было.

Но, несмотря на заключение врача, заводчица Елена утверждает: продавала она здорового щенка.

Елена Князюк, заводчица, телефонный разговор:
Я отдала щенка абсолютно здорового.

Если она видела какие-то дефекты, то можно было позвонить мне и сказать: забери свою собаку обратно. Без вопросов, я бы приехала и вернула те 200 рублей и забрала бы своего щенка обратно.

«Тошу пришлось усыпить»: минчанку не предупредили, что она покупает неизлечимо больного йорка-7

Далеко не каждый сможет оторвать от сердца нового, беззащитного члена семьи. Беззащитного даже на законодательном уровне. Ведь в нашей стране закона о защите животных попросту нет. Поэтому любое животное приравнивается к вещи.
Алексей Сайков:
Продавец должен был предоставить информацию о состоянии здоровья данного животного. Так как продавцом не была доведена данная информация до покупателя, покупатель вправе потребовать от продавца по своему усмотрению возмещение убытков на лечение данного животного.

Случай Виктории в нашей стране – не единичный. Поэтому специалисты советуют следовать следующим правилам.

Алексей Сас:
По правилам, нужно делать диспансеризацию. Купили щенка – сдать анализы, сделать УЗИ органов брюшной полости, пройти кардиолога.

Если хотите избежать лишних хлопот, внимательно осматривайте животное перед покупкой. А если не хотите в подарок к щенку приобрести блох, клещей, глистов, лишай и чесотку – обратите внимание на условия содержания щенков и родителей вашего будущего питомца.

# Защита прав потребителей # общество # Алексей Сайков # Алексей Сас # Елена Князюк

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