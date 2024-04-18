«У нас очень профессиональные тренеры». Узнали, насколько популярен радиоспорт в Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Ковалевская, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ, и Кристина Самусевич, мастер спорта Республики Беларусь по радиоспорту.

Ирина Ковалевская, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ:

В радиоспорте три дисциплины. В нашей дисциплине скоростная радиотелеграфия – это ключ, на котором ты передаешь азбуку Морзе. И наушники, в которых ты слышишь азбуку Морзе.

Юрий Царев:

Учить разные языки очень модно. Как вы пришли в радиоспорт и решили выучить азбуку Морзе?