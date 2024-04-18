«У нас очень профессиональные тренеры». Узнали, насколько популярен радиоспорт в Беларуси

18 апреля Всемирный день радиолюбителя.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Ковалевская, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ, и Кристина Самусевич, мастер спорта Республики Беларусь по радиоспорту.
Юрий Царев, ведущий:
Что является спортивным снарядом в радиоспорте?
Ирина Ковалевская, директор Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ:
В радиоспорте три дисциплины. В нашей дисциплине скоростная радиотелеграфия – это ключ, на котором ты передаешь азбуку Морзе. И наушники, в которых ты слышишь азбуку Морзе.
Юрий Царев:
Учить разные языки очень модно. Как вы пришли в радиоспорт и решили выучить азбуку Морзе?
Кристина Самусевич, мастер спорта Республики Беларусь по радиоспорту:
Я тогда была во втором классе, к нам пришли в школу и позвали. Я пошла, потому что мне было интересно, это что-то новое для меня. Мне понравилось. Через год я поехала на свои первые детские соревнования, а на следующих соревнованиях я уже получила медаль.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Насколько популярен этот вид спорта?
Ирина Ковалевская:
Радиолюбительство очень популярно. У нас это технический вид спорта. Радиоспорт включает скоростную радиотелеграфию, спортивную радиопеленгацию, связь КВ и УКВ. У нас очень профессиональные тренеры. Они все выходцы из спортсменов.
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