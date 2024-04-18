Литва приостановила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» из-за пожара

Движение транспорта через пункт пропуска «Мядининкай» на белорусско-литовской границе полностью остановлено. Причиной стал пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, около 3 часов ночи во время таможенного досмотра загорелась машина, а после пламя перекинулось на ангар и административную часть здания литовской таможни. Прибывшие к месту ЧП спасательные службы ликвидировали возгорание. К 7 утра огонь потушили, сообщений о пострадавших нет.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Сегодня ночью, 18 апреля, в Литовском пропуске «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») произошло возгорание административного здания таможенных органов Литвы. С 6:20 литовской стороной временно прекращен пропуск лиц и транспортных средств. Рекомендуем учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Сейчас на белорусской стороне в ожидании проезда застряли более 900 авто. Таким образом, на белорусско-литовской границе остался лишь один действующий погранпереход «Бенякони». Как скоро возобновится движение через КПП «Мядининкай», неизвестно.