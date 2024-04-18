«80 лет без войны». Евгений Олейник рассказал о создании новой песни

В 2024 году мы отмечаем знаменательную дату: 80 лет без войны. О презентации одноименной композиции пойдет речь. Об этом поговорили с гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, продюсер, композитор, и Екатерина Лобковская, артистка школы звезд «Аура». Ольга Бурлакова, ведущая:

Эта песня – очередное признание в любви своей Родине.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, продюсер, композитор:

Специально не напишешь песню про войну, тем более что, слава богу, мы знаем о ней только по рассказам дедушек и бабушек. Катя к нам приехала, у нее вся семья патриоты, они живут в Бресте. Это очень тронуло. Брестская крепость, девчонка, которая живет в современной Беларуси, для нее даже 90-х не было. Она родилась уже в современной, сытой, мирной Беларуси. Когда мы познакомились, мы подумали, что с ее голосом, внешностью и характером будет трогательно эта тема звучать. Автор текста замечательная поэтесса, певица – Юлия Быкова. Ольга Бурлакова, ведущая:

Когда ты впервые услышала эту песню, какие эмоции тобой овладели?