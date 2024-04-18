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«80 лет без войны». Евгений Олейник рассказал о создании новой песни

18 апреля 2024 08:45
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В 2024 году мы отмечаем знаменательную дату: 80 лет без войны. О презентации одноименной композиции пойдет речь. Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, продюсер, композитор, и Екатерина Лобковская, артистка школы звезд «Аура».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Эта песня – очередное признание в любви своей Родине.

«80 лет без войны». Евгений Олейник рассказал о создании новой песни-1

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, продюсер, композитор:
Специально не напишешь песню про войну, тем более что, слава богу, мы знаем о ней только по рассказам дедушек и бабушек. Катя к нам приехала, у нее вся семья патриоты, они живут в Бресте. Это очень тронуло. Брестская крепость, девчонка, которая живет в современной Беларуси, для нее даже 90-х не было. Она родилась уже в современной, сытой, мирной Беларуси. Когда мы познакомились, мы подумали, что с ее голосом, внешностью и характером будет трогательно эта тема звучать. Автор текста замечательная поэтесса, певица – Юлия Быкова.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Когда ты впервые услышала эту песню, какие эмоции тобой овладели?

«80 лет без войны». Евгений Олейник рассказал о создании новой песни-4

Екатерина Лобковская, артистка школы звезд «Аура»:
Слушая первый куплет песни, я вспомнила счастливые годы своего детства, воспоминания теплые. А потом, слушая припев, я испытывала большое чувство благодарности к нашим предкам, которые в свое время отдали жизнь, чтобы наше поколение жило в мире.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # общество # Евгений Олейник # Ольга Бурлакова # Екатерина Лобковская # Александр Меженный # Юрий Царёв

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