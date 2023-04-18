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«У нас очень большие планы». Как в деревне Новая Вёска готовятся к «Дажынкам-2023»?

18 апреля 2023 14:02
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Новости Беларуси. В деревне Новая Веска началась подготовка к районным «Дажынкам». Стартовали работы с проведения субботника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«У нас очень большие планы». Как в деревне Новая Вёска готовятся к «Дажынкам-2023»?-1

Представители власти, сельхозпредприятий и местные жители собрались вместе, чтобы убрать парк у школы и оформить кроны. К празднику тружеников села в деревне планируется масштабная модернизация с капитальным ремонтом зданий и благоустройством территорий. Работы продолжатся – впереди озеленение.

«У нас очень большие планы». Как в деревне Новая Вёска готовятся к «Дажынкам-2023»?-4

Александр Дударевич, директор сельхозпредприятия «Великий двор»:
В 2023 году были «Дажынкі» районные, поэтому у нас очень большие планы. На данный момент у нас идет реконструкция нашего офиса, также начинаются ремонты мастерских, уже идут, и приступаем к ограждению нашего мехдвора. Благодаря районному руководству будут положены асфальтированные дорожки, также будет сделана дорожка для детского сада, школы.

«У нас очень большие планы». Как в деревне Новая Вёска готовятся к «Дажынкам-2023»?-7

Напомним, 22 апреля в республике пройдет масштабный субботник.

# Дожинки # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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