«У нас очень большие планы». Как в деревне Новая Вёска готовятся к «Дажынкам-2023»?

Представители власти, сельхозпредприятий и местные жители собрались вместе, чтобы убрать парк у школы и оформить кроны. К празднику тружеников села в деревне планируется масштабная модернизация с капитальным ремонтом зданий и благоустройством территорий. Работы продолжатся – впереди озеленение.

Александр Дударевич, директор сельхозпредприятия «Великий двор»:

В 2023 году были «Дажынкі» районные, поэтому у нас очень большие планы. На данный момент у нас идет реконструкция нашего офиса, также начинаются ремонты мастерских, уже идут, и приступаем к ограждению нашего мехдвора. Благодаря районному руководству будут положены асфальтированные дорожки, также будет сделана дорожка для детского сада, школы.