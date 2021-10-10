«У нас люди хорошо берут «Батькову булку». Что рассказала пекарь, которая готовит ту самую знаменитую выпечку

Новости Беларуси. В борьбе с вирусом все средства хороши. И одно из них – это, безусловно, правильное питание. О качестве наших продуктов Президент еще раз напомнил на собрании Белкоопсоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент парировал, что не против создания нового бренда и в целом маленькие производства нужно поддержать, к примеру, давать оборудование в лизинг.
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Ольга Коршун, СТВ:
Чтобы узнать, что особенного в «Батьковой булке», мы связались с известной пекарней, где готовят эту выпечку. Итак, на связи Свислочь и тот самый пекарь, который, можно сказать, замесил все это тесто. У вас в руках, как я понимаю, та самая «Батькова булка»? Это ваш новый бренд?
Татьяна Будевич, мастер-пекарь:
Да, наш новый бренд, который расходится как горячие пирожки с прилавков. Полюбили наши люди эту «Батькову булку».
Ольга Коршун:
А в чем изюминка «Батьковой булки»? Есть какой-то секретный ингредиент?
Татьяна Будевич:
Она сладкая, вкусная, с добавлением сухого молока, вкусная очень булка. Изюминка в том, что люди душу вкладывают, это ручной труд, поэтому и изюминка. Она пышная, красивая наша булка.
Ольга Коршун:
Сколько таких булочек попадет уже завтра утром с пылу с жару на прилавок?
Татьяна Будевич:
Штук 300 где-то появится, разъедется по всему району, и люди будут брать. У нас люди хорошо берут «Батькову булку».
Ольга Коршун:
Думаю, после такой рекламы продажи снова увеличатся. Так что готовьте больше теста.
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