«У нас люди хорошо берут «Батькову булку». Что рассказала пекарь, которая готовит ту самую знаменитую выпечку

Необоснованный рост цен, доступность продуктов и новые приоритеты. Что обсудил Президент с представителями Белкоопсоюза? Читайте здесь .

Новости Беларуси. В борьбе с вирусом все средства хороши. И одно из них – это, безусловно, правильное питание. О качестве наших продуктов Президент еще раз напомнил на собрании Белкоопсоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент парировал, что не против создания нового бренда и в целом маленькие производства нужно поддержать, к примеру, давать оборудование в лизинг.

Ольга Коршун, СТВ:

Чтобы узнать, что особенного в «Батьковой булке», мы связались с известной пекарней, где готовят эту выпечку. Итак, на связи Свислочь и тот самый пекарь, который, можно сказать, замесил все это тесто. У вас в руках, как я понимаю, та самая «Батькова булка»? Это ваш новый бренд?

Татьяна Будевич, мастер-пекарь:

Да, наш новый бренд, который расходится как горячие пирожки с прилавков. Полюбили наши люди эту «Батькову булку».

Ольга Коршун:

А в чем изюминка «Батьковой булки»? Есть какой-то секретный ингредиент?

Татьяна Будевич:

Она сладкая, вкусная, с добавлением сухого молока, вкусная очень булка. Изюминка в том, что люди душу вкладывают, это ручной труд, поэтому и изюминка. Она пышная, красивая наша булка.