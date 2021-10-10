Прямой эфир

«У нас люди хорошо берут «Батькову булку». Что рассказала пекарь, которая готовит ту самую знаменитую выпечку

10 октября 2021 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В борьбе с вирусом все средства хороши. И одно из них – это, безусловно, правильное питание. О качестве наших продуктов Президент еще раз напомнил на собрании Белкоопсоюза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент парировал, что не против создания нового бренда и в целом маленькие производства нужно поддержать, к примеру, давать оборудование в лизинг.  

Необоснованный рост цен, доступность продуктов и новые приоритеты. Что обсудил Президент с представителями Белкоопсоюза? Читайте здесь.  

«У нас люди хорошо берут «Батькову булку». Что рассказала пекарь, которая готовит ту самую знаменитую выпечку-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Чтобы узнать, что особенного в «Батьковой булке», мы связались с известной пекарней, где готовят эту выпечку. Итак, на связи Свислочь и тот самый пекарь, который, можно сказать, замесил все это тесто. У вас в руках, как я понимаю, та самая «Батькова булка»? Это ваш новый бренд?  

Татьяна Будевич, мастер-пекарь:  
Да, наш новый бренд, который расходится как горячие пирожки с прилавков. Полюбили наши люди эту «Батькову булку».  

Ольга Коршун:  
А в чем изюминка «Батьковой булки»? Есть какой-то секретный ингредиент?  

Татьяна Будевич:  
Она сладкая, вкусная, с добавлением сухого молока, вкусная очень булка. Изюминка в том, что люди душу вкладывают, это ручной труд, поэтому и изюминка. Она пышная, красивая наша булка.  

«У нас люди хорошо берут «Батькову булку». Что рассказала пекарь, которая готовит ту самую знаменитую выпечку-4

Ольга Коршун:  
Сколько таких булочек попадет уже завтра утром с пылу с жару на прилавок?  

Татьяна Будевич:  
Штук 300 где-то появится, разъедется по всему району, и люди будут брать. У нас люди хорошо берут «Батькову булку».  

Ольга Коршун:  
Думаю, после такой рекламы продажи снова увеличатся. Так что готовьте больше теста.  

«Народ дал название плетенки – «Батькова булка». При чем здесь Президент Беларуси? Читайте здесь.  

# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Татьяна Будевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это отдушина». Посмотрите, как в белорусском агрогородке организовали творческие коллективы и клуб для молодёжи
10 октября 2021 18:16

«Это отдушина». Посмотрите, как в белорусском агрогородке организовали творческие коллективы и клуб для молодёжи

«Мне всё ещё кажется, что я сплю». Что рассказала съёмочная группа в космосе после прибытия на МКС?
10 октября 2021 18:15

«Мне всё ещё кажется, что я сплю». Что рассказала съёмочная группа в космосе после прибытия на МКС?

Юлия Артюх: были реальные угрозы. Было тревожно, создавалось ощущение, что за мной следят
10 октября 2021 18:11

Юлия Артюх: были реальные угрозы. Было тревожно, создавалось ощущение, что за мной следят