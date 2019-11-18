Прямой эфир

ЕС готов подписать визовое соглашение с Беларусью

18 ноября 2019 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ опубликовали в официальном журнале ЕС. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен уполномоченный на подпись под соглашением.

Напомним, что на утверждение Совета ЕС документ был вынесен в начале октября.

Когда необходимые процедуры будут завершены и пройдёт 2 месяца, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро. Сейчас цена вопроса – 60 евро. 

# Шенгенская виза # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Нужно всегда хладнокровно смотреть на ту или иную позицию». Один день с инспектором милиции
18 ноября 2019 07:26

«Нужно всегда хладнокровно смотреть на ту или иную позицию». Один день с инспектором милиции

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента
17 ноября 2019 23:07

Василевич, Марзалюк, Савиных, Ананич. Глава ЦИК назвала известных людей, которые будут работать в новом составе парламента

Пинигин рассказал, кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической
17 ноября 2019 18:07

Пинигин рассказал, кто и когда пил водку в телестудии на Коммунистической