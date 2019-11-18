ЕС готов подписать визовое соглашение с Беларусью

Новости Беларуси. Совет Европейского союза утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ опубликовали в официальном журнале ЕС. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен уполномоченный на подпись под соглашением.

Напомним, что на утверждение Совета ЕС документ был вынесен в начале октября.

Когда необходимые процедуры будут завершены и пройдёт 2 месяца, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро. Сейчас цена вопроса – 60 евро.