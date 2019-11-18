«Нужно всегда хладнокровно смотреть на ту или иную позицию». Один день с инспектором милиции

Их служба и опасна, и трудна. В борьбе с преступностью на передовой стоят участковые милиционеры. В минувшие выходные они отметили свой профессиональный праздник.

Сводка, цифры, план работы. Лейтенант Олег Кудравец получил свои первые звезды на погоны всего четыре месяца назад. Но в должности участкового, словно «рыба в воде», ведь выбор любимого дела не был спонтанным. Осваиваться в профессии новичку помогали и опытные коллеги.

Олег Кудравец, участковый инспектор милиции РУВД Центрального района г. Минска, лейтенант милиции:

После обучения в Академии мне было сложно приноровиться исполнять все свои обязанности и мне часто приходилось обращаться к моим старшим коллегам, которые уже имеют опыт работы. Никто не обижает и все всегда помогают.

На часах 9 утра, самое время поспешить на развод. В кабинете они обсудят оперативную обстановку на участке, а после отправятся работать. Антон Зубцов, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики РУВД Центрального района г. Минска:

В Центральном РУВД работает 28 участковых инспекторов милиции, они работают на восьми общественных пунктах охраны правопорядка. Они ежедневно работают с населением, отрабатывают жилой сектор и посещают проблемных лиц, стоящих на учете.

Служба участковых проходит в опорных пунктах, но спокойных минут бывает мало.

Переулок Орловский. Гражданка заявила о хищении денежных средств. Участковый Олег Кудравец выбывает на место вместе со своим старшим коллегой и по совместительству наставником Александром Чернявским. У капитана милиции опыта побольше в борьбе с правонарушениями. Он на службе восьмой год.

Опрос участников конфликта, составление протокола и фиксация улик. По словам пострадавшей, деньги прихватила подруга после совместных посиделок. Найти по горячим следам украденные сорок белорусских рублей не представится возможным, потому как о краже заявили неделю спустя. Судя по всему, «праздник» в этом доме затянулся.

Александр Чернявский, старший участковый инспектор милиции РУВД Центрального района г.Минска, капитан милиции:

Бывает, что прибываем на те же вызовы, где все на эмоциях, все шумят, кричат и люди вызывают нас, чтобы мы им помогли. Поэтому нужно всегда хладнокровно смотреть на ту или иную позицию.