«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 ноября первые три сотни молодых людей из Брестской области уже вживаются в новую для себя роль. Всего регион пополнит армейские ряды на 2600 новобранцев. Все они прошли специальный медицинский и профессиональный отборы. Парней направят в сухопутные, внутренние и пограничные войска.

Евгений Зайцев, военный комиссар Брестской области:

Сегодня на областном сборном пункте молодежь, которая закончила среднюю школу, профессионально-технические училища, а также те, которые уже имеют высшее образование. Каждому из них на основе нашего законодательства определен срок прохождения военной службы – год или полтора года.

Ребята готовы, хорошее настроение. Я уверен, что они с честью и достоинством выполнят свой воинский долг и вернуться на свои предприятия, организации, в семьи уже более окрепшими, морально и физически подготовленными к своей дальнейшей жизни.

Отправка пополнения в воинские части и подразделения продлится до конца следующей недели, после чего новобранцев ждет подготовительный курс молодого бойца.