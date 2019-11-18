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«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы

18 ноября 2019 11:32
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Новости Беларуси. Осенняя призывная кампания. Новобранцы по всей стране отправляются к местам прохождения срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы-1

18 ноября первые три сотни молодых людей из Брестской области уже вживаются в новую для себя роль. Всего регион пополнит армейские ряды на 2600 новобранцев. Все они прошли специальный медицинский и профессиональный отборы. Парней направят в сухопутные, внутренние и пограничные войска.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы-4

Анатолий Шоломицкий, призывник:
Найти новых друзей, проверить свой характер, научиться чему-то новому. Очередной этап в жизни, интересно его пройти.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы-7

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы-9

Евгений Зайцев, военный комиссар Брестской области:
Сегодня на областном сборном пункте молодежь, которая закончила среднюю школу, профессионально-технические училища, а также те, которые уже имеют высшее образование. Каждому из них на основе нашего законодательства определен срок прохождения военной службы – год или полтора года.

Ребята готовы, хорошее настроение. Я уверен, что они с честью и достоинством выполнят свой воинский долг и вернуться на свои предприятия, организации, в семьи уже более окрепшими, морально и физически подготовленными к своей дальнейшей жизни.

Отправка пополнения в воинские части и подразделения продлится до конца следующей недели, после чего новобранцев ждет подготовительный курс молодого бойца.

«Проверить свой характер». Как новобранцы из Брестской области готовятся к прохождению срочной военной службы-12

# Армия Беларуси # общество # Евгений Зайцев # Анатолий Шоломицкий # Фотофакт

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