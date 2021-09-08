«У нас цели и задачи единые». Лукашенко встретился с главой Комитета нацбезопасности Казахстана

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, о чем вы договоритесь с нашим председателем, мы будем свято исполнять. Вы это должны знать. Мы будем вместе работать, там где это нам выгодно и надо, там где нужно для нас, для Казахстана. Вы, наверное, и сами это ощущаете, чувствуете. У нас к вам очень хорошее издревле отношение. Вы в политике человек не новый, я вас хорошо знаю, надежный человек. Поэтому для спецслужбы это очень важно, чтобы был человек надежный. Поэтому со всех сторон нам жить вместе, нам сотрудничать и решать общие проблемы, которые характерны и для вас, и для нас. Хотелось бы, чтобы по линии спецслужб, как это во всех странах бывает, у нас установился дополнительный канал связи, по которому мы будем обсуждать и принимать решения по более чувствительным вопросам.

Лукашенко рассказал, что обсудит на встрече с Путиным. Подробнее здесь