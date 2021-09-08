«У нас цели и задачи единые». Лукашенко встретился с главой Комитета нацбезопасности Казахстана
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости говорили и о перспективе сотрудничества спецслужб Беларуси и Казахстана в рамках Евразийского экономического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом, глава государства уровнем взаимодействия удовлетворен. В этой сфере налажена продуктивная совместная работа. В перспективе – расширение взаимовыгодного диалога.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все, о чем вы договоритесь с нашим председателем, мы будем свято исполнять. Вы это должны знать. Мы будем вместе работать, там где это нам выгодно и надо, там где нужно для нас, для Казахстана. Вы, наверное, и сами это ощущаете, чувствуете. У нас к вам очень хорошее издревле отношение. Вы в политике человек не новый, я вас хорошо знаю, надежный человек. Поэтому для спецслужбы это очень важно, чтобы был человек надежный. Поэтому со всех сторон нам жить вместе, нам сотрудничать и решать общие проблемы, которые характерны и для вас, и для нас. Хотелось бы, чтобы по линии спецслужб, как это во всех странах бывает, у нас установился дополнительный канал связи, по которому мы будем обсуждать и принимать решения по более чувствительным вопросам.
Лукашенко рассказал, что обсудит на встрече с Путиным. Подробнее здесь
Карим Масимов, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана:
Перед поездкой сюда был на приеме у Нурсултана Абишевича, у Касым-Жомарт Кемелевича, докладывал о взаимодействии с нашими коллегами из спецслужбы о том, что, если ваш график позволит, может быть, я у вас буду на приеме. Они просили вам передать большой привет. Нурсултан Абишевич сказал: «моему старому другу большой привет передавай». Касым-Жомарт Кемелевич тоже какие-то поручения дал, которые я хотел бы с вами обсудить в преддверии вашей встречи, которая будет в Душанбе 16 числа по линии ОДКБ, по взаимодействию. Я думаю, что нам есть много что обсудить, поскольку мы дружественные страны, у нас цели и задачи единые, совместные, и мы бок о бок, должны друг другу помогать.
Александр Лукашенко также передал добрые слова и пожелания в адрес действующего президента Казахстана и лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.