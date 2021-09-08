«Особенно ситуацию, связанную с Афганистаном». Лукашенко рассказал, что обсудит на встрече с Путиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня два крупных мероприятия в этом году, можно сказать, знаковых. Завтра мы встречаемся с президентом России. Ясно, что мы будем обсуждать ситуацию и в нашем Евразийском экономическом союзе, и особенно ситуацию, связанную с Афганистаном, влияние афганского фактора на нашу Центральную Азию, Россию. Естественно, и белорусы в стороне от этого не остались и не останутся. Поэтому я собираю эту информацию. И вы как человек абсолютно информированный, думаю, мне что-то расскажете и подскажете. Для нас это очень важно, мы хотим в этой ситуации определиться. Хотя я уже заявил о том, что будем придерживаться абсолютной линии ОДКБ по афганскому фактору. И в союзе экономическом, и в союзе с Россией, конечно, мы будем ориентироваться на вас. Вам виднее вместе с Россией, что там происходит. Вы, откровенно будем говорить, более подвержены тем событиям, которые происходят вообще на Ближнем Востоке. То, что касается и Афганистана. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это в Беларуси видим, как в центре Европы, нам иногда непросто. Поэтому очень важно, что мы встречаемся.