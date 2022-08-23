«У нас было распределение на профили». Когда школьникам стоит задумываться о выборе будущей профессии?
Новости Беларуси. Бессонные ночи с учебниками, централизованное тестирование, очереди для подачи заявления на зачисление и тревожное ожидание проходных баллов – все это у абитуриентов уже позади. О том, как прошла вступительная кампания, какие специальности оказались самыми востребованными и что чувствуют те, кто уже совсем скоро получит студенческий билет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вам кажется, на каком этапе школьник может уже принимать решение, куда поступать? Только ли это 11-й класс или все-таки подготовка должна быть уже с 9-го, 10-го класса? В какой период вы сделали свой выбор?
Ульяна Криводубска, первокурсница БГУ:
Так как я училась в гимназии с 9-го класса, у нас было распределение на профили. Мне в тот момент на самом деле было сложно выбрать. На мой выбор влияли родители, учителя, также друзья. Но уже к 11-му классу я точно определилась.
Наталья Надольская:
А что родители хотели?
Ульяна Криводубска:
Родители хотели в мед.
Наталья Надольская:
Медицинский – это классика. Все родители хотят, чтобы их дети были учителями или врачами. Я не знаю, как современные родители.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, в любой сфере без трудностей никак. Может быть, у тебя были какие-то нюансы, с которыми ты сталкивалась при поступлении? Может быть, были какие-то сложности с выбором вуза? Где-то были какие-то сомнения?
Ульяна Криводубска:
В первую очередь, вообще, для любого учащегося 11-го класса – это сложно. Тебе кажется, что ты не будешь ничего успевать – репетиторы, выпускной, экзамены. Но потом, когда ты уже вливаешься в эту атмосферу, тебе даже становится как-то интересно, чувствуешь себя взрослой достаточно. Трудности были только, чтобы все успевать, делать уроки, готовиться к экзаменам и ЦТ. Это каждый день репетиторы, даже несколько. Но это было достаточно весело. Уже когда я прошла этот этап, с грустью вспоминаю о школе. Еще не почувствовала до конца, что я студентка.
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