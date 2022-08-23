«У нас было распределение на профили». Когда школьникам стоит задумываться о выборе будущей профессии?

Новости Беларуси. Бессонные ночи с учебниками, централизованное тестирование, очереди для подачи заявления на зачисление и тревожное ожидание проходных баллов – все это у абитуриентов уже позади. О том, как прошла вступительная кампания, какие специальности оказались самыми востребованными и что чувствуют те, кто уже совсем скоро получит студенческий билет, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вам кажется, на каком этапе школьник может уже принимать решение, куда поступать? Только ли это 11-й класс или все-таки подготовка должна быть уже с 9-го, 10-го класса? В какой период вы сделали свой выбор?

Ульяна Криводубска, первокурсница БГУ:

Так как я училась в гимназии с 9-го класса, у нас было распределение на профили. Мне в тот момент на самом деле было сложно выбрать. На мой выбор влияли родители, учителя, также друзья. Но уже к 11-му классу я точно определилась. Наталья Надольская:

А что родители хотели? Ульяна Криводубска:

Родители хотели в мед. Наталья Надольская:

Медицинский – это классика. Все родители хотят, чтобы их дети были учителями или врачами. Я не знаю, как современные родители.