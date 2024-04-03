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У минчанки живёт более 10 пород канареек. Узнали, в чём уникальность этих птиц

03 апреля 2024 12:05
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

У минчанки живёт более 10 пород канареек. Узнали, в чём уникальность этих птиц-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Этот крохотный птенчик породы норвич совсем скоро станет солистом большого пернатого оркестра! Какими еще талантами обладают милые канарейки?

У минчанки живёт более 10 пород канареек. Узнали, в чём уникальность этих птиц-4

У минчанки живет более 10 пород птиц. Крылатые артисты заливисто поют и поднимают настроение. У этих птиц все как у людей. Одни талантливы от природы, а для других пение – тяжелый труд. Кстати, поют только самцы, в редких случаях – самки. В любви у канареек тоже все непросто.

У минчанки живёт более 10 пород канареек. Узнали, в чём уникальность этих птиц-7

Наталья Судник, заводчик птиц:
Пара может сложиться, может не сложиться. Когда у них начинается постройка гнезда, такая любовная идиллия, мальчик ухаживает за девочкой, кормит ее. Если она спрыгнула с гнезда, пошла почистить перышки, он тут же садится и сторожит яйца. Когда появляются малыши, это вообще отдельная песня.

Подробности в видео.

# Птицы # общество # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич

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