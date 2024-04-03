У минчанки живёт более 10 пород канареек. Узнали, в чём уникальность этих птиц

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Этот крохотный птенчик породы норвич совсем скоро станет солистом большого пернатого оркестра! Какими еще талантами обладают милые канарейки?

У минчанки живет более 10 пород птиц. Крылатые артисты заливисто поют и поднимают настроение. У этих птиц все как у людей. Одни талантливы от природы, а для других пение – тяжелый труд. Кстати, поют только самцы, в редких случаях – самки. В любви у канареек тоже все непросто.