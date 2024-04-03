Как минимум 10 млн тонн зерна планируют собрать белорусские аграрии в 2024-м

Не менее 10 миллионов тонн зерна планируют собрать аграрии Беларуси в 2024 году. О планах на урожай и ходе весенней посевной кампании рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом в отрасли настроены оптимистично. По всем позициям ожидают хорошие показатели. Миллион 200 тысяч тонн рассчитывают получить по картофелю. В этом сезоне культура займет около 16 тысяч гектаров.

Пока же время сеять. Работы в полях ведутся во всех регионах. В нынешнем году кампанию начали на две недели раньше, чем в прошлом – сложились оптимальные погодные условия. Темпы уже значительно превышают уровень 2023-го. По некоторым позициям в три раза быстрее идут механизаторы. Так, ранние зерновые и зернобобовые уже посеяны на половине планируемых площадей. В лидерах – Брестская, Минская и Гродненская области.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня в среднем идет темп сева 5 %, при этом отдельные регионы – Минская, Могилевская область, которые засевают 7-9 % площадей ежедневно. В текущем году мы должны сев яровых культур провести на 2 миллионах 300 тысяч гектаров. Из них 945 тысяч – это будет занимать клин зерновых культур. Из них 623 – ранних зерновых, зернобобовых культур.

Параллельно с посевной в хозяйствах ведется подкармливание озимых зерновых и крестоцветных. Растения хорошо перезимовали, их нынешнее состояние пока обнадеживает.