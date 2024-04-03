Прямой эфир

Как минимум 10 млн тонн зерна планируют собрать белорусские аграрии в 2024-м

03 апреля 2024 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не менее 10 миллионов тонн зерна планируют собрать аграрии Беларуси в 2024 году. О планах на урожай и ходе весенней посевной кампании рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом в отрасли настроены оптимистично. По всем позициям ожидают хорошие показатели. Миллион 200 тысяч тонн рассчитывают получить по картофелю. В этом сезоне культура займет около 16 тысяч гектаров.

Как минимум 10 млн тонн зерна планируют собрать белорусские аграрии в 2024-м-1

Пока же время сеять. Работы в полях ведутся во всех регионах. В нынешнем году кампанию начали на две недели раньше, чем в прошлом – сложились оптимальные погодные условия. Темпы уже значительно превышают уровень 2023-го. По некоторым позициям в три раза быстрее идут механизаторы. Так, ранние зерновые и зернобобовые уже посеяны на половине планируемых площадей. В лидерах – Брестская, Минская и Гродненская области.

Как минимум 10 млн тонн зерна планируют собрать белорусские аграрии в 2024-м-4

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Сегодня в среднем идет темп сева 5 %, при этом отдельные регионы Минская, Могилевская область, которые засевают 7-9 % площадей ежедневно. В текущем году мы должны сев яровых культур провести на 2 миллионах 300 тысяч гектаров. Из них 945 тысяч это будет занимать клин зерновых культур. Из них 623 ранних зерновых, зернобобовых культур.

Параллельно с посевной в хозяйствах ведется подкармливание озимых зерновых и крестоцветных. Растения хорошо перезимовали, их нынешнее состояние пока обнадеживает.

# Посевная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская школьница нашла способ борьбы с оставшейся растительностью на полях
03 апреля 2024 09:55

Белорусская школьница нашла способ борьбы с оставшейся растительностью на полях

Как группе «Чаровницы» удалось так долго сохранять коллектив? Поговорили с художественным руководителем
03 апреля 2024 09:54

Как группе «Чаровницы» удалось так долго сохранять коллектив? Поговорили с художественным руководителем

В Баку открылись Дни белорусской культуры – что в программе?
03 апреля 2024 09:03

В Баку открылись Дни белорусской культуры – что в программе?

В Шереметьево водяной аркой встретили первый самолёт из Бреста
03 апреля 2024 09:01

В Шереметьево водяной аркой встретили первый самолёт из Бреста

Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»
03 апреля 2024 08:47

Цены ниже, чем в магазинах – в Минске проходит выставка-ярмарка «Модный базар»

МВД: с начала посевной выявлено 56 преступлений и свыше 1400 административных нарушений
03 апреля 2024 08:45

МВД: с начала посевной выявлено 56 преступлений и свыше 1400 административных нарушений

Белорусские аграрии приступили к севу сахарной свёклы
03 апреля 2024 08:25

Белорусские аграрии приступили к севу сахарной свёклы

«У Беларуси с границами личных свобод всё нормально». Алёна Дзиодзина о плюсах Союзного государства
03 апреля 2024 08:11

«У Беларуси с границами личных свобод всё нормально». Алёна Дзиодзина о плюсах Союзного государства

Работу по благоустройству родников в «Гродненской пуще» планируют начать уже в 2024-м
03 апреля 2024 07:59

Работу по благоустройству родников в «Гродненской пуще» планируют начать уже в 2024-м

В Минске проходит финал конкурса «Воспитать человека», посвящённый памяти митрополита Филарета
03 апреля 2024 07:31

В Минске проходит финал конкурса «Воспитать человека», посвящённый памяти митрополита Филарета

В Беларуси из-за грозы нарушалось электроснабжение – последствия непогоды ликвидируются
03 апреля 2024 07:06

В Беларуси из-за грозы нарушалось электроснабжение – последствия непогоды ликвидируются

Заседание первой сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится 3 апреля
03 апреля 2024 06:57

Заседание первой сессии Палаты представителей восьмого созыва состоится 3 апреля