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Поджигательниц государственного флага в Гродно показательно взяли под стражу

03 апреля 2024 10:57
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Суровый урок за возмутительный поступок. В Гродно на глазах у учащихся колледжа взяли под стражу поджигательниц государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поджигательниц государственного флага в Гродно показательно взяли под стражу-1

В ночь на 1 апреля две девушки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подожгли флаг на одном из административных зданий. Их действия попали на камеры видеонаблюдения – по ним оперативники быстро вычислили личности поджигательниц. Одна из девушек – безработная, вторая – учащаяся колледжа, в котором правоохранители и провели показательный процесс взятия под стражу обвиняемых.

Поджигательниц государственного флага в Гродно показательно взяли под стражу-4

Александр Седач, заместитель прокурора Гродно:
Противоправные действия обвиняемых квалифицированы органом предварительного следствия по статье 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть надругательство над государственным флагом Республики Беларусь. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы, сроком до трех лет.

Поджигательниц государственного флага в Гродно показательно взяли под стражу-7

Дмитрий Шкадов, заместитель начальника Ленинского РОВД Гродно:
Цель данного мероприятия показать противоправность действий и подчеркнуть, что силовые структуры будут всегда стоять на страже защиты наших государственных символов.

Поджигательниц государственного флага в Гродно показательно взяли под стражу-10

С учащимися колледжа правоохранители провели беседу. Сами обвиняемые до суда будут содержаться под стражей.

# Закон # общество

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