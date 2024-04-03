Поджигательниц государственного флага в Гродно показательно взяли под стражу

Суровый урок за возмутительный поступок. В Гродно на глазах у учащихся колледжа взяли под стражу поджигательниц государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 1 апреля две девушки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подожгли флаг на одном из административных зданий. Их действия попали на камеры видеонаблюдения – по ним оперативники быстро вычислили личности поджигательниц. Одна из девушек – безработная, вторая – учащаяся колледжа, в котором правоохранители и провели показательный процесс взятия под стражу обвиняемых.

Александр Седач, заместитель прокурора Гродно:

Противоправные действия обвиняемых квалифицированы органом предварительного следствия по статье 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть надругательство над государственным флагом Республики Беларусь. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы, сроком до трех лет.

Дмитрий Шкадов, заместитель начальника Ленинского РОВД Гродно:

Цель данного мероприятия – показать противоправность действий и подчеркнуть, что силовые структуры будут всегда стоять на страже защиты наших государственных символов.