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У мальчиков возникает чаще, чем у девочек. Как проявляется синдром дефицита внимания?

03 апреля 2024 11:38
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Низкая самооценка, неуспеваемость в школе, тревога, депрессия и трудности с социализацией – сигналы, которые могут говорить о синдроме дефицита внимания. Такое часто встречается у детей дошкольного возраста, причем у мальчиков бывает чаще, чем у девочек. 

У мальчиков возникает чаще, чем у девочек. Как проявляется синдром дефицита внимания?-1

Евгений Кишов, психолог, аккредитованный гештальт-терапевт:
Также его диагностируют и у взрослых, и в последнее время это стало достаточно популярным явлением. Изначально сам синдром основан на некоторых генетических предпосылках, большинство исследователей сходятся к этому, что 80% обусловлено генетически, среда влияет на это тоже достаточно сильно. 

У мальчиков возникает чаще, чем у девочек. Как проявляется синдром дефицита внимания?-4

Мария Бунчикова, психолог:
Синдром дефицита внимания – это неврологическое расстройство, которое характеризуется нарушением внимания, гиперактивностью и импульсивностью. И у людей проявляется по-разному, чаще всего, когда невозможно сосредоточиться на одной задаче, частая переключаемость внимания, также невозможность контролировать свои импульсы и гиперактивность. У взрослых оно может проявляться более скрыто. Например, через нерешительность, через беспокойство, через забывчивость, также прокрастинацию и невозможность справиться с легкой задачей. 

Синдром дефицита внимания – заболевание, которое нельзя пускать на самотек. Если вдруг вы заметили у себя или ребенка опасные симптомы, обратитесь за консультацией к психологу или психотерапевту. 

Подробности в видео.

# Психология # общество # Эрика Лаврецкая

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