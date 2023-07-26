«У меня вся семья в сельском хозяйстве». Побывали на уборочной в Узденском районе и пообщались с аграриями

Новости Беларуси. В Минской области идет уборка озимых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Планируют пройти около 310 тысяч гектаров. Урожайность – 26 центнеров с гектара. Намолотили почти 160 тысяч тонн зерна. В лидерах по уборке Клецкий, Любанский и Несвижский районы.

Мария Царикевич, корреспондент:

Основное внимание – озимым культурам. Например, в хозяйстве Литвяны Узденского района под них отвели более 700 гектаров. Сейчас все внимание тритикале. За сутки осваивают более 100 гектаров.

По-народному «Житница». Ставку на тритикале здесь делают давно и успешно. Потому что достоинства гибрида ржи и пшеницы ощутимы. Среди них – неприхотливость к погодным условиям, высокая урожайность и широкий спектр использования. В том числе и для комбикормов, где закладывается максимум полезных веществ.