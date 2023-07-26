«У меня вся семья в сельском хозяйстве». Побывали на уборочной в Узденском районе и пообщались с аграриями
Новости Беларуси. В Минской области идет уборка озимых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Планируют пройти около 310 тысяч гектаров. Урожайность – 26 центнеров с гектара. Намолотили почти 160 тысяч тонн зерна. В лидерах по уборке Клецкий, Любанский и Несвижский районы.
Подробнее в сюжете Марии Царикевич.
Мария Царикевич, корреспондент:
Основное внимание – озимым культурам. Например, в хозяйстве Литвяны Узденского района под них отвели более 700 гектаров. Сейчас все внимание тритикале. За сутки осваивают более 100 гектаров.
По-народному «Житница». Ставку на тритикале здесь делают давно и успешно. Потому что достоинства гибрида ржи и пшеницы ощутимы. Среди них – неприхотливость к погодным условиям, высокая урожайность и широкий спектр использования. В том числе и для комбикормов, где закладывается максимум полезных веществ.
Виталий Гаврис, главный агроном сельхозпредприятия «Литвяны-Агро»:
Убираем до позднего вечера. Если дождь не помешает, где-то часов до 20-22. Зерно поступает на КЗС, где сразу сушка. Потом выполняем госзаказы, чтобы первоначально семена посеять. Потому что тритикале и пшеница сеялись и на семена. Остальное на фураж.
Подробнее – в видеоматериале.