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«У меня вся семья в сельском хозяйстве». Побывали на уборочной в Узденском районе и пообщались с аграриями

26 июля 2023 14:33
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Новости Беларуси. В Минской области идет уборка озимых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Планируют пройти около 310 тысяч гектаров. Урожайность – 26 центнеров с гектара. Намолотили почти 160 тысяч тонн зерна. В лидерах по уборке Клецкий, Любанский и Несвижский районы.

Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

«У меня вся семья в сельском хозяйстве». Побывали на уборочной в Узденском районе и пообщались с аграриями-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Основное внимание озимым культурам. Например, в хозяйстве Литвяны Узденского района под них отвели более 700 гектаров. Сейчас все внимание тритикале. За сутки осваивают более 100 гектаров.

По-народному «Житница». Ставку на тритикале здесь делают давно и успешно. Потому что достоинства гибрида ржи и пшеницы ощутимы. Среди них – неприхотливость к погодным условиям, высокая урожайность и широкий спектр использования. В том числе и для комбикормов, где закладывается максимум полезных веществ.

«У меня вся семья в сельском хозяйстве». Побывали на уборочной в Узденском районе и пообщались с аграриями-4

Виталий Гаврис, главный агроном сельхозпредприятия «Литвяны-Агро»:
Убираем до позднего вечера. Если дождь не помешает, где-то часов до 20-22. Зерно поступает на КЗС, где сразу сушка. Потом выполняем госзаказы, чтобы первоначально семена посеять. Потому что тритикале и пшеница сеялись и на семена. Остальное на фураж.

Подробнее – в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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