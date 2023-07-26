«Контролировалась каждая строчка». Больше 10 км ткани ушло на создание экипировки для II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. До старта II Игр стран СНГ чуть больше недели. Более 16 тысяч элементов брендированной экипировки для спортсменов, волонтеров, медиков и организаторов уже создали в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гардероб Игр включает 26 предметов: от кепки до утепленного жилета. Каждый из элементов экипировки уже отправился по адресам обладателей. Индивидуальный дизайн в единой цветовой гамме разрабатывали для спортсменов, медицинской службы, допинг-контроля, волонтеров и даже танцоров церемонии открытия. В швейном цеху над коллекцией трудились 100 пар трудолюбивых рук.

Алла Калина, начальник производства швейного предприятия:

У нас в цеху работает около 100 человек. И отнеслись все очень основательно, контролировался каждый стежок, каждая строчка. Каждая единичка проверялась под жестким контролем.