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До 12 человек на место. Андрей Иванец отметил особенности вступительной кампании – 2023

26 июля 2023 13:52
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Новости Беларуси. Конкурс на специальности «стоматолог» и «дизайнер» составляет 12 человек на место. В Министерстве образования подвели предварительные итоги работы приемных комиссий в вузах. Особенности нынешней вступительной кампании озвучил Андрей Иванец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 12 человек на место. Андрей Иванец отметил особенности вступительной кампании – 2023-1

Министр отметил, что результаты отвечают требованиям, поставленным перед системой образования главой государства. Так, впервые были введены университетские олимпиады. По их итогам студентом можно было стать досрочно. Всего же без экзаменов или вне конкурса в белорусские вузы подали документы почти 2 000 одаренных и талантливых абитуриентов.

Одной из задач была и поддержка регионов, ведь система должна готовить гибкого специалиста под потребности экономики государства. Здесь свою роль сыграли ярмарки вакансий, которые прошли по всей стране при участии заказчиков кадров. Рекордные 12 человек на место зафиксированы как раз в Витебском регионе. В ряде университетов был организован совместный конкурс на несколько специальностей. Благодаря этому ребята могли по справедливой, четкой, понятной системе поступить в университет.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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