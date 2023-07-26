Навели лоск в номерах и оформили с колоритом. В Беларуси завершается подготовка к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до старта II Игр стран СНГ. Минск полностью готов принимать гостей и болельщиков масштабного спортивного события, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Речь как о спортобъектах, так и о местах расселения делегаций.

В столице атлетов будут размещать в гостиницах, общежитиях, на спортивных базах и в других локациях, максимально приближенных к местам проведения соревнований. В преддверии Игр отели преобразились: в номерах навели лоск, оформление сделали с национальным колоритом.

Такой же подход использовали и при разработке специального меню. Угощать гостей будут белорусскими блюдами. Закуплена и сувенирная продукция.

Александр Голик, генеральный директор сети отелей:

Была проведена модернизация номерного фонда, реновация. Закупка была проведена постельного белья, проводились замена коврового покрытия, покраска стен, где-то мебели – все, что сопутствующее идет.