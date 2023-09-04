Аптека будущего – в Гомеле лекарства будет продавать робот. Посмотрите на чудо техники

Новости Беларуси. Первую автоматизированную аптеку разработали в Гомельском технопарке: лекарства в ней продает робот. Аналогов проекту нет – первая в Беларуси технология включает круглосуточную доступность лекарств и онлайн-консультации с фармацевтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С чудо-техникой познакомилась Анна Корольчук.

От чертежей и 3D-модели до реализации – Дмитрий Юдин вместе с командой работал над этим проектом год. Сейчас аптека-робот практически готов к тестированию: интерфейс старались сделать простым и интуитивно понятным. Покупателю достаточно выбрать лекарство на сенсорном экране и оплатить покупку.

Дмитрий Юдин, руководитель проекта:

Можно выбрать услугу – онлайн-консультацию с провизором. Если же покупатель конкретно знает, какое лекарство ему нужно, он выбирает. Есть фильтры по лекарствам: по применению, по упаковке, по содержанию. То есть он выбирает необходимое ему лекарство и количество штук.

В ассортименте мини-аптеки более 800 позиций. Внутри поддерживается оптимальная температура для хранения лекарств. Автомат также может считывать электронные рецепты по карте медицинского обслуживания. Среди очевидных плюсов такого киоска с роботом – мобильность и круглосуточная работа. На эти функции и делают ставку в IT-компании – разработчики горели идеей сделать покупку лекарств доступнее.

Анна Корольчук, корреспондент:

Действительно, инфраструктура в пригородах и сельской местности далеко не всегда успевает за строительством домов и ростом населения. Да и не каждое помещение может стать аптекой – для этого нужно соблюдение технических и санитарных норм. Выходом для людей в такой ситуации может стать роботизированный киоск, который занимает всего 4 квадратных метра. О нехватке аптек не понаслышке знают жители Ченок. Долгожданный объект появился в поселке лишь в прошлом году, до этого за лекарствами приходилось обращаться в местный санаторий или ездить в областной центр. Однако проблема до сих пор не теряет своей актуальности.

Алексей Кобзаров, председатель Ченковского сельисполкома:

Очень актуальным был бы вопрос в новом микрорайоне, строящемся сегодня. Там за последние 1,5 года построили 600 квартир, в этом году в декабре будет вводиться 160-квартирный жилой дом. И еще пять в перспективе, в ближайшие год-два. Сейчас в курортном поселке живут практически 7 тысяч человек, население стремительно прирастает. В 2020 году здесь заложили новый микрорайон, куда из Гомеля переезжают многодетные семьи. Иметь доступ к лекарствам в шаговой доступности и в любое время – не просто желание, а потребность, отмечают родители.

Далековато. Если с детьми, без машины, ходить очень далеко.

Аптеку сделают? А то одна-единственная на все Ченки. Хотя бы круглосуточную можно открыть. Хотелось бы, конечно, потому что много людей живет. Вот даже здесь где-нибудь поставить: вышли из подъезда и купили все, что надо.