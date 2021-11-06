Лукашенко о зарплатах врачей: COVID уйдёт, надо сохранить этот уровень. Если удастся 2500, вообще отлично

Александр Лукашенко детально поинтересовался назначением и загруженностью объектов на территории клиники. Заслушивая доклад о положении дел в сфере здравоохранения глобально и в Витебской области в частности, Президент потребовал рачительно относиться к средствам, которые государство выделяет, и максимально эффективно выстраивать работу медучреждений. При этом не раздувать их количество, не строить без лишней необходимости. А оборудовать то, что есть. На стационарное лечение государство тратит немалые деньги, потому без лишней необходимости пациентов не стоит задерживать в больницах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему я и болтаюсь по этим больницам. Это же не потому, что я должен тебе помочь лечить. Ты сам знаешь, как здесь лечить людей. Ну да, контроль какой-то. Да, министр встряхнулся, все по вертикали понимают, что Президент спросит. Я уже специалистом практически тут стал по этим всем болезням. Но тем менее для меня очень важна эта оптимизация. Надо сконцентрировать деньги для того, чтобы помочь врачам. Вот мы сейчас за счет COVID прилично подняли зарплату врачам. Так же?

Сергей Карака, главный врач Оршанской центральной поликлиники:

2 500.

Александр Лукашенко:

Да, приличная зарплата. Моя задача – надо сохранить этот уровень. COVID уйдет, а уровень зарплаты если хотя бы чуть-чуть упадет, то немного. Вот 2 000 – это все. Меньше нельзя. А если удастся 2 500, вообще отлично. У тебя 2 500. А в среднем у врачей будет и больше, потому что еще высокотехнологичные добавятся. Поэтому уровень этих зарплат для врачей надо сохранить.