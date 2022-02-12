Олег Гайдукевич: все, кто хочет высказаться, говорите, потому что можно иметь разные взгляды, но страна одна

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания:

Вот оно гражданское общество! Говорят, нет молодежи – вот молодежь! Говорят, нет бизнесменов – вот бизнесмены! Я всех представлю! Говорят, нет разных профессий – вот все разные профессии! Говорят, все – административный ресурс! У партии нет административного ресурса. Все приехали добровольно. Никого не заставишь, суббота. Так что, кто-то говорит, что белорусов нет, что у белорусов нет своего мнения, что белорусы не патриоты, что у нас нет этих взглядов. Они говорят, что это все придумано. Это правда. И задача у сегодняшнего мероприятия не только узкопартийная. Мы позвали дружественные организации, «Патриоты Беларуси», коммунисты, всех, кто хотел. Все, кто хочет высказаться, я дам слово, трибуну, говорите, потому что можно иметь разные взгляды, но страна одна. И референдум – это наш общий референдум. Мы можем спорить о какой-то статье, но есть два пути развития страны. Улица – мы никогда этого не поддерживаем. Революция, вмешательство извне. Никогда, никогда мы это не поддержим. И здесь, я думаю, все политические партии должны стоять вместе. Нас много, и наша здравая позиция, позиция Президента страны, позиция белорусов – она слышна во всем мире. На самом деле нас слышат.