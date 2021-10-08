Естественный цвет этой рыбы – белый. Вот как в Беларуси выращивают форель и осетров

Новости Беларуси. Несвижские рыбоводы вышли за пределы собственного района. На форелевый филиал рыбхоза мы отправляемся в Столбцовский район. Комплекс неслучайно разместился именно здесь. Рядом река Сула, в которой водится краснокнижная ручьевая форель. А значит, ее воды придутся по душе и радужной. Так что в случае форс-мажора вместо артезианской воды эти бассейны заполнит речная, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Шесть лет назад в этом рыбхозе начали выращивать радужную форель. Технология очень удобная. Вне зависимости от погоды в таком модуле рыба, благодаря специальным условиям, растет круглый год. И вот сейчас посмотрим, буквально горстка корма – бассейн пестрит рыбкой. Если она такая активная, значит, у нее хороший аппетит.

Руслан Ревнивых, главный рыбовод рыбхоза «Альба»:

Основные условия – это кормление, качество воды. Кормление у нас шестиразовое, шесть раз в сутки. Нормы кормления рассчитываются мной. И качество воды, постоянный мониторинг, есть своя лаборатория. Нитраты, нитриты, содержание железа в воде. И самые основные – это кислород и температура воды. Мы находимся сейчас в установке замкнутого водоснабжения. Вода ходит по кругу, там расположены биофильтры. Она через них фильтруется, подмена воды производится до 20 % в сутки. Температура поддерживается за счет помещения (12-13 градусов).

Эти кадры под водой мы сняли на телефон с руки и на себе ощутили, насколько холодную воду любит форель. Идеальное место обитания этой рыбки родом из Северной Америки – горные реки. Радужная форель настолько чувствительна к температуре, что даже касание руки может нанести ей смертельные ожоги.

Руслан Ревнивых:

Мне нравится разведение любой рыбы, но с этой немножко проще, чем с прудовой, ведь все-таки водоемы, пруды большие, такого контроля, как здесь, там сложно добиться, здесь она вся на виду. И хотя форель из семейства лососевых, не ожидайте увидеть на тарелке красную рыбу. Естественный цвет радужной форели именно белый. Хотя цвет мяса можно корректировать рационом.

Руслан Ревнивых:

На стадии выращивания специальными кормами можно добавлять и подкрашивать мясо, но на данном этапе наши люди уже понимают, где крашеное, а где нет, нормально относятся, что изначально у нее белое мясо. В естественной природе возможно у нее окрашивание мяса за счет того, что она питается креветками, поэтому окрашивается.

Сейчас рыбхоз в ожидании, когда подрастет малек. Его здесь целых 12 тонн. Благо форель растет быстро. Потому в продаже ее можно увидеть круглый год, в том числе и на ярмарках. Руслан Ревнивых:

Из этого малька (примерно 30-граммового) получаем товарную рыбу в течение 8 месяцев или года. Ведь спрос разный бывает, бывает на порционную форель (грамм 300-400), а вообще наши люди любят нормальную крупную форель, килограммовую. Разведение форели в Беларуси – чистой воды импортозамещение. Пока спрос даже превышает предложение, для рыбных хозяйств она может быть настоящей золотой рыбкой.

Михаил Трусевич, директор рыбхоза «Альба»:

По форели у нас перспективы радужные. Мы очень хорошо летом поставляли ее в сети по всей республике, раз в две недели развозили по сетям и широко выезжали на выездную торговлю. Перспективы радужные, потому что это новый рынок, необъятный, потому что конкурентов сегодня мало.

Мы решили посмотреть, как разводят еще одну ценную породу рыбы – осетра. На несвижском агрокомбинате под него отведено девять бассейнов. В каждом осетровые разных возрастов. «Биографию» каждой рыбки можно отследить по чипу.

Яна Шипко:

Позволить себе содержать осетровых может далеко не каждое хозяйство. Этой рыбе нужен качественный корм, чистейшая вода, а чтобы дождаться первой рентабельности, нужно и вовсе запастись терпением. Первую икру самки осетров мечут, например, только на 6-8 году жизни.

Дмитрий Рачкевич, главный рыбовод агрокомбината «Несвижский»:

Рыба сама по себе очень требовательная ко всем процессам, особенно к воде, вы можете видеть, что вода прозрачная. Содержать воду в таком состоянии финансово сложно, если не смотреть и не чистить ее должным образом, будет падеж, процесс очистки проходит постоянно. То есть вы можете заметить, что идут наливы, вода делает оборот, сливается, попадает в систему очистки, проходит биофильтр, кипящий отсек, проходит систему озонирования, попадает во флотатор. И уже очищенная и озонированная попадает в воду. Здесь разводится семейство осетровых, есть ленский, русский и гибриды.