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Президент Беларуси примет участие в общем собрании Белкоопсоюза

08 октября 2021 08:24
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8 октября примет участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие проходит во Дворце Республики. Его участниками стали около 450 представителей организаций и предприятий, входящих в систему Белкоопсоюза.

Участники собрания обсудят состояние и перспективы развития потребительской кооперации, стратегии ее развития в регионах страны. Центральным событием станет избрание председателя правления. Эта должность остается вакантной с июля – с момента назначения ее руководителя Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Валерий Иванов # Фотофакт

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