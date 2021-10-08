Президент Беларуси примет участие в общем собрании Белкоопсоюза

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8 октября примет участие в общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, сообщает БЕЛТА.

Мероприятие проходит во Дворце Республики. Его участниками стали около 450 представителей организаций и предприятий, входящих в систему Белкоопсоюза.

Участники собрания обсудят состояние и перспективы развития потребительской кооперации, стратегии ее развития в регионах страны. Центральным событием станет избрание председателя правления. Эта должность остается вакантной с июля – с момента назначения ее руководителя Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси.