Польская полиция продолжает доставлять беженцев к границе и вытеснять их в Беларусь

А вот ситуация на границе с Польшей рождает очередные информационные спекуляции от Министерства обороны этой страны. Накануне в своем Twitter ведомство сообщило о группе беженцев на белорусско-польской границе. Однако в своем аккаунте военные почему-то забыли рассказать, что предшествовало ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на видео, опубликованном белорусскими пограничниками, польская полиция буквально доставляет на военной технике к границе беженцев и вытесняет их в Беларусь. Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия.