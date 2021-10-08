Польская полиция продолжает доставлять беженцев к границе и вытеснять их в Беларусь
А вот ситуация на границе с Польшей рождает очередные информационные спекуляции от Министерства обороны этой страны. Накануне в своем Twitter ведомство сообщило о группе беженцев на белорусско-польской границе. Однако в своем аккаунте военные почему-то забыли рассказать, что предшествовало ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, на видео, опубликованном белорусскими пограничниками, польская полиция буквально доставляет на военной технике к границе беженцев и вытесняет их в Беларусь. Польша целенаправленно распространяет фейковую информацию, чтобы скрыть от общественности реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия.
При этом, напоминаем, что Польша запрещает работать журналистам в приграничных с Беларусью районах, а пытающихся это сделать отправляет под суд. Польскую версию событий опровергают и сами мигранты: даже без переводчика можно понять, как польская сторона вытесняла их на территорию нашей страны.