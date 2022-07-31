«Белтопгаз»: Беларусь – единственная страна, кто занимается производством топливных брикетов

Новости Беларуси. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа и первое – по объемам производства торфяных брикетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Данная отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом.

Пробную партию кипованного торфа в Поднебесную отсюда отправили в декабре 2022 года. До адресата из-за капризов логистики товар дошел только в марте, но ожидание стоило того. В августе-сентябре «Витебскторф» готовит уже третью поставку в Китай. При этом поручение Президента подстроиться под новые экономические реалии и новые рынки здесь понимают буквально. За два месяца белорусский торф научились паковать даже в морские контейнеры.

Виталий Неспляк, директор ПУ «Витебскторф»:

Нам пришлось привезти сюда первый контейнер на площадку и здесь продукцию выстроить, посмотреть, где что у нас не вяжется. И когда мы максимально смогли загрузить этот контейнер, тогда уже начали прорабатывать вопрос о конкретной поставке. Потому что все это осуществлялось в режиме реального времени. Поезд приходил быстро, и со временем на раскачку был бы простой тогда в логистической цепочке. Подтверждением того, что наша продукция востребована, является следующая партия на поставку продукции. Первая была 400 тонн, сейчас речь идет еще о 40 контейнерах. Есть планы реализовать и следующую партию – 90 контейнеров.

Запасами торфа Беларусь обеспечена на ближайшие 100 лет. Энергетика, растениеводство, животноводство и даже медицина – сфер применения у этого сырья больше, чем может показаться обывателю. И список, судя по динамике развития отрасли, не конечный.