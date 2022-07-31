«Белтопгаз»: Беларусь – единственная страна, кто занимается производством топливных брикетов
Новости Беларуси. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа и первое – по объемам производства торфяных брикетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Данная отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом.
Пробную партию кипованного торфа в Поднебесную отсюда отправили в декабре 2022 года. До адресата из-за капризов логистики товар дошел только в марте, но ожидание стоило того. В августе-сентябре «Витебскторф» готовит уже третью поставку в Китай. При этом поручение Президента подстроиться под новые экономические реалии и новые рынки здесь понимают буквально. За два месяца белорусский торф научились паковать даже в морские контейнеры.
Виталий Неспляк, директор ПУ «Витебскторф»:
Нам пришлось привезти сюда первый контейнер на площадку и здесь продукцию выстроить, посмотреть, где что у нас не вяжется. И когда мы максимально смогли загрузить этот контейнер, тогда уже начали прорабатывать вопрос о конкретной поставке. Потому что все это осуществлялось в режиме реального времени. Поезд приходил быстро, и со временем на раскачку был бы простой тогда в логистической цепочке. Подтверждением того, что наша продукция востребована, является следующая партия на поставку продукции. Первая была 400 тонн, сейчас речь идет еще о 40 контейнерах. Есть планы реализовать и следующую партию – 90 контейнеров.
Запасами торфа Беларусь обеспечена на ближайшие 100 лет. Энергетика, растениеводство, животноводство и даже медицина – сфер применения у этого сырья больше, чем может показаться обывателю. И список, судя по динамике развития отрасли, не конечный.
Михаил Хамицевич, начальник управления торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз»:
Ежегодно мы добываем порядка 2,5 миллиона тонн торфа и производим более миллиона продукции на основании торфа. Два направления, которые производим – это топливная группа и нетопливная. Беларусь является единственной страной, кто занимается производством топливных брикетов. Порядка 100 тысяч тонн продукции ежегодно мы поставляем на экспорт. В сезоне этого года запланирована добыть 2,3 миллиона тонн торфа. В настоящее время добыто уже более полутора миллиона.
Что до извечного вопроса неэкологичности, торфодобычу теперь все реже в этом обвиняют. То ли провальная «зеленая энергетика» тому виной, то ли мировой топливный кризис заставляет менять взгляды. Неудивительно, если вскоре и белорусский торфобрикет станет самым топовым товаром на внешнем рынке.
«Вес, влажность, электропроводность». Какой торф можно считать образцовым?