«У меня мурашки по коже идут». Мотопробег ко Дню пограничника – что рассказывают байкеры?

Нет расстояний и границ, когда речь о патриотизме и памяти героического подвига народа в Великой Отечественной войне. Более 60 байкеров провели мотопробег в преддверии Дня пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точка сбора – Минский район, дальше – на запад. Репортаж Галины Буро.

Рев моторов, сияние брутальных железных коней на солнце, флаги братских стран. Более 60 байкеров мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER мотодвижения H.O.G. Беларуси и России объединил патриотический порыв. «Посещаем памятные места». Более 70 байкеров из Беларуси и России участвуют в мотопробеге ко Дню пограничника. Читайте здесь. В преддверии Дня пограничника к белорусским одноклубникам россияне-байкеры накануне приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Рано утром еще один, теперь уже совместный марш-бросок. Минск – Гродно. Маршрут построен. Почти 300 километров позади. Дорога ради важной цели.

Игорь, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Россия):

Коллектив, дух настолько сильны, что одним мощным организмом движется колонна. Именно сама атмосфера – побывать там, где настоящие герои проливали кровь, сражались до последней капли крови, защищая государственную границу Советского Союза.

Первая точка на карте – Гродненский район. Легендарная застава имени Героя Советского союза Виктора Усова на белорусско-польской границе.

Галина Буро, корреспондент:

Сегодня это место называют заставой героев. 22 июня 1941-го немцы планировали захватить ее за 30 минут, в итоге бой длился 8 часов. Около трех десятков бойцов и офицеров под командованием молодого 24-летнего Виктора Усова отбили 7 атак. К полудню застава погибла полностью.

К братской могиле героев-пограничников легли алые цветы. Их подвиг не забыт. Эта общая история мужества и стойкости двух братских народов. Вот в музее та самая снайперская винтовка, в руках с которой обнаружили погибшего командира Усова. Да и история каждого защитника здесь достойна уважения: никто не струсил, не сбежал, не сдался. Молодые парни, которые хотели жить, но выбрали защищать Родину до последнего вздоха.

Павел Чекизов, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Беларусь):

Единственная застава действующая, и на ней еще находятся казармы, которые еще с тех времен. Вы знаете, прямо мурашки по коже идут от того, что происходит, когда здесь находишься. Подробности.

Александр Китаев, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Россия):

Делаем мы это для того, чтобы та история, которая есть, это история великих стран, не забывалась никогда. Потому что сейчас такая тенденция, пытаются историю переписать, переиначить. Мы своим примером стараемся сохранить ту важную страницу истории, которая есть у наших стран. Чтят память героев целыми байкерскими семьями. Маленькая Лиля – самая юная участница мотопробега, приехала с папой из Москвы. Михаил Александров работает в сфере сельского хозяйства, а кожаная куртка, мотоцикл и любовь к Родине – это зов души. Дочь приобщает.

Михаил Александров, участник мотоклуба IRON BIRDS CHAPTER (Россия):

Переносит отлично, закаленный боец уже. Мотоклуб и движение байкеров, начиная, в общем-то, с самих участников и заканчивая семьями, молодыми поколениями, всегда воспитывают в тех традициях дедов, наших прадедов и той великой истории совместной, которая у нас идет на протяжении многих поколений.

На память о визите участники мотопробега высадили березы, которые стали продолжением аллеи памяти и символом преемственности поколений. Гордо звание «пограничник» несут на заставе Усова и сегодня. Кинологи продемонстрировали навыки со служебными собаками. Овчарка Оскар точно достойна «Оскара»!