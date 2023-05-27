«Посещаем памятные места». Более 70 байкеров из Беларуси и России участвуют в мотопробеге ко Дню пограничника

Новости Беларуси. Прокатиться по стране и познакомиться с историей. Мотопробег ко Дню пограничника объединил более 70-ти байкеров из Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонна проедет по маршруту Минск – Гродно. Впереди у байкеров 250 километров пути.

Конечной точкой станет пограничная застава «Усово». Это единственный пост, который остался на том же месте, что и до начала Великой Отечественной войны. На территории до сих пор сохранилось здание тех времен. Здесь участники возложат цветы к могиле лейтенанта Виктора Усова, который погиб в первые дни войны, защищая Родину от фашистов.

Павел Чикезов, участник мотопробега: Я очень хочу, чтобы об этой заставе узнали наши друзья, потому что не все знают о ней, что она в 1941 году приняла вместе с Брестской крепостью бой. И об этом мало кто знает. Очень хотелось бы, чтобы больше людей об этом знали. Мало того, это единственная застава с тех времен, до сих пор действующая и рабочая.

Наталья Таган, участница мотопробега:

Мы не только делаем прокатку какую-то, мы делаем это с идеей, с душой, то есть вкладываем определенный смысл. Посещаем памятные места, отдаем дань уважения к тем местам и людям, к которым мы приезжаем. Даже живя в Беларуси, мы все равно узнаем что-то новое о нашей Родине, и это прекрасно, это объединяет.

28 мая, в День пограничника, участники мотопробега возложат цветы к памятнику «Погибшим, но не побежденным воинам Белорусского пограничного округа».