В преддверии Дня пограничника крылатая пехота Беларуси провела показательные выступления

Новости Беларуси. 85 лет на защите Отечества. Уже 2 августа воздушно-десантные войска отметят юбилейную дату. А сегодня крылатая пехота провела показательные выступления. В парке Победы голубые береты демонстрировали боевую подготовку и мастерство в парашютном деле. Комсомольское озеро форсировала бронетехника. Всем известно, что ВДВ – элита белорусской армии и служить в них – особая честь для любого солдата.

Возложение цветов у стелы «Минск – город-герой» и открытие исторической экспозиции в музее Великой Отечественной войны в память о тех, кто так и не вернулся из боя. В крылатой пехоте чтят традиции, а 2 августа стал уже праздником семейным.

Олег и Валерия вместе почти пять лет. Познакомила их армия и дорогой сердцу десант. Надеются, сын так же, как и родители, прикоснется к небу.

Олег и Валерия Осиповы, военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь:

К этому должна лежать душа. Конечно, навязывать не будем, но когда папа на работе в армии, мама на работе в армии, то у него вариантов, собственно говоря, мало.

Андрей и Константин Стеганцевы – братья-близнецы. Вместе решили пойти служить в ВДВ, вместе принимали участие в боевых операциях. Спустя 20 лет после демобилизации о том, что значит быть десантником, они не забыли.

Константин Стеганцев, военнослужащий запаса Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Берет – это то чувство, которое сопровождает нас всю жизнь. Армия нас закалила, дала нам путевку в жизнь, поэтому мы с гордостью несем этот голубой берет и от всей души рады, что он у нас есть. От всей души поздравляем всех десантников.

Показательные выступления – в своем роде очередная проверка профессиональных навыков. Здесь огневая подготовка, владение различного рода холодным оружием, предельная концентрация и выносливость.

Демонстрируют десантники и спецназовцы и уникальный синтез ударной мощи. При плотном взаимодействии у противника не остается ни единого шанса.

По замыслу учений, подразделения сил специальных операций должны уничтожить террористов, которые закрепились на острове и удерживают там заложников. Водолазы и «боевые плавцы» при поддержке бронетехники и авиации пошли на штурм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перекрыв пути отступления для противника по всем направлениям, группировку ликвидировали в течение нескольких минут. И здесь связующее звено – опыт.

Белорусские специалисты ежегодно принимают участие в международных антитеррористических учениях. Плотно сотрудничают с коллегами из России. И не только в плане тактики. Разрабатываются совместные программы подготовки и виды вооружения. В частности, реализуются совместные проекты по разработке и созданию огнестрельного оружия и парашютных систем специального назначения. Да и личный состав подразделений знает точно, что значит эта служба.

Военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Я хотел попасть в спецназ и никуда больше, потому что спецназ – это мужская профессия.

Спецназ готов в любое время выполнить любую задачу. Я горжусь тем, что здесь служу.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Хочу поздравить всех, кто когда-то носил, кто носит голубой берет, тельняшку, кто ее будет носить. Главное, наверное, мирного неба над головой. Чтобы то, что мы показали, нам не понадобилось, чтобы это было для того, чтобы никто на нашу родину не посягал.

Гостей праздника кроме шумовых спецэффектов ждала солдатская каша, выставка военной техники и стрелкового оружия. А также фото на память с символом воздушно-десантных войск – голубым беретом.