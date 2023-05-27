Белорусские спасатели прибыли в Турцию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров

Решение об отправке вертолета Ми-8 авиации МЧС и группы специалистов принял Александр Лукашенко. О профессионализме наших огнеборцев в Турции знают не понаслышке. Только в 2022 году белорусские пожарные несколько раз вылетали на борьбу с масштабными возгораниями в районе Измира, Антальи, Аланьи, Мармариса и других турецких городов. Использование вертолетов помогает быстро находить очаги возгорания и ликвидировать их до того, как огонь захватит огромные площади. Стоит отметить, авиация МЧС не раз принимала участие в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии.