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Белорусские спасатели прибыли в Турцию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров

27 мая 2023 17:07
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Всегда готовы подставить плечо и помочь в экстренной ситуации. Белорусские спасатели прибыли в Турцию, чтобы оказать содействие в ликвидации лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские спасатели прибыли в Турцию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров-1

Решение об отправке вертолета Ми-8 авиации МЧС и группы специалистов принял Александр Лукашенко. О профессионализме наших огнеборцев в Турции знают не понаслышке. Только в 2022 году белорусские пожарные несколько раз вылетали на борьбу с масштабными возгораниями в районе Измира, Антальи, Аланьи, Мармариса и других турецких городов. Использование вертолетов помогает быстро находить очаги возгорания и ликвидировать их до того, как огонь захватит огромные площади. Стоит отметить, авиация МЧС не раз принимала участие в тушении лесных пожаров на территории Греции, России, Латвии и Грузии, а также помогала пострадавшим от наводнения жителям Сербии. 

# Беларусь-Турция # общество # Фотофакт

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