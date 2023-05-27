Его борщ с томлёной вишней покорил московских гурманов. Студент-повар из Могилёва крутит шаурму и мечтает о высокой кухне

Новости Беларуси. Борщ с томленой вишней и оссобуко из косули. Студент Могилевского технологического университета Валерий Шустов блеснул мастерством на слете шеф-поваров в Москве и привез домой два первых места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в конкурсе приняли три сотни поваров из России, среди которых известные мэтры кулинарии. В соответствии с жеребьевкой молодому белорусскому повару пришлось готовить блюда итальянской кухни, а после сразиться в «Битве борщей». Какой вкус у этой победы, знает Юлия Мычка.

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Два зачета сдал, осталось немного. До обеда студент, а после – повар. Даже во время сессии Валерий Шустов продолжает работать. Такую практику начинающий технолог применяет со второго курса. Знания и навыки, полученные в стенах вуза, оттачивал на разных кухнях общественного питания. А недавно могилевский студент решился на участие в международном конкурсе и отправился в Москву, где авторские блюда молодого белорусского повара оценил кулинарный бомонд.

Очень классный яркий борщ с вишней. Причем я первый раз попробовал.

И никто даже не догадался, что рецепт борща из двух видов капусты и томленой вишни – это чистой воды импровизация.

Валерий Шустов, студент Могилевского государственного университета пищевых и химических технологий:

Знаете, как это было? Я пришел, сделал себе заготовки: начистил морковку, картошку, бурак. Потом ушел на лекции, прихожу – ничего нет. Так всем все нужно. Людей было много, ничего не осталось. Хожу, гуляю. Смотрю – пакет с вишней лежит. Так и родилась идея добавить вишню в борщ.

Ольга Мацикова, проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета пищевых и химических технологий:

Для студента возможность почувствовать свои силы, получить вот этот глоток победы, которая вдохновляет на дальнейшее движение вперед. И то, что Валера соревновался с маститыми шефами наравне и получил такой результат, говорит о том, что у него очень развито чувство вкуса и меры, то есть такой врожденный талант. Кулинарная эклектика – это точно конек Валерия. Даже простая шаурма в его исполнении перестает быть банальной.

Валерий Шустов:

Из десяти видов шаурмы, которая у нас есть, пять сделал я лично, то есть с нуля, все остальное – базовая комплектация была.

– А что ты туда такое вкусненькое кладешь?

– Из необычного – шаурма с маринованной капустой. Есть питерская шаурма с классическим питерским соусом, то есть как делают в Питере. Пока молодой могилевский повар крутит шаурму и мечтает о высокой кухне. Но дотянуться до кулинарного олимпа невозможно без знаний и опыта. И хоть говорят, что кухня не терпит суеты, когда в очереди 20 голодных покупателей, нужна сноровка. Бывают дни, когда работа превращается в большой спорт.