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Новости по тегу #Евгений Ермолкович

Евгений Ермолкович представил новую песню. Кому посвящена работа?
20 марта 2026 09:28

Евгений Ермолкович представил новую песню. Кому посвящена работа?

«Песня о главном» – артист Евгений Ермолкович рассказал о премьере трека
03 ноября 2025 07:14

«Песня о главном» – артист Евгений Ермолкович рассказал о премьере трека

«Марафон единства» едет в Могилёв. Артисты рассказали, чем удивят публику
21 ноября 2024 09:34

«Марафон единства» едет в Могилёв. Артисты рассказали, чем удивят публику

«У меня два дома – Беларусь и Туркменистан». Как певец Шир отмечает Новый год целых два раза?
07 января 2022 14:22

«У меня два дома – Беларусь и Туркменистан». Как певец Шир отмечает Новый год целых два раза?

Молодёжный театр эстрады отметил Международный День дружбы в программе «Утро.Студия хорошего настроения»
09 июня 2015 08:06

Молодёжный театр эстрады отметил Международный День дружбы в программе «Утро.Студия хорошего настроения»