Новости по тегу #Евгений Ермолкович

«Я благодарю всех тех людей, которые со мной рядом, идут по жизни, которые поддерживают, разделяют мои какие-то радости, мои грусти».
«Это в долгом ящике не лежало, было написано для меня, и очень быстро. Мы не теряли времени, сделали аранжировку, записали, и все получилось», – рассказал певец о создании композиции.
22 и 23 ноября эстафету принимает Могилев. Гости праздника вновь смогут погрузиться в атмосферу единства через разнообразные активности.
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