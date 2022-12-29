У марьиногорских десантников появился свой «Чёрный лис» – в 5-й бригаде открыли военно-патриотический клуб

В рядах «Черного лиса», такое название носит объединение, 58 школьников. Посвящение в том числе прошли 9 девчонок. Юные патриоты произнесли торжественную клятву воспитанника клуба, взяв на себя обязательства чтить память погибших воинов, быть честным, всегда помогать старшим и не обижать младших. Учащимся вручили удостоверение и отличительные значки клуба.

Андрей Шарупич, заместитель командира бригады по идеологической работе:

На базе клуба сегодня функционирует четыре секции: стрелковый спорт, гиревой, рукопашный бой и бокс. Изначально планируем воспитывать патриотов, потому что на сегодня задача по воспитанию подрастающего поколения патриотами является одной из основных. Детство, юность – это то время, когда молодежь и должна обретать такую черту, как любовь к своей Родине. Родина у нас одна, потерять ее нельзя, поэтому сегодня мы должны работать в этом направлении как можно эффективнее.