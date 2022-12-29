Главный режиссёр Большого о новогодней премьере: «Конечно, эта историю в первую очередь о любви»

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с главным режиссером Большого театра Беларуси Анной Моторной. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Мы сегодня в гостях у главного режиссера Большого театра Беларуси Анны Моторной. И неслучайно в этот день. Впереди премьера оперы-притчи «История о Кае и Герде». Почему именно эта история? Почему для премьеры выбрали сказку Андерсена «Снежная королева»?

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

Потому что она самая лучшая. История для детей о любви, самоотверженности, о честности, о человеке и о том, что такое настоящее, что такое вера, надежда. Пожалуй, это одна из самых лучших детских опер, на мой взгляд, потому что это не просто замечательная музыка. Это великолепная драматургия и настоящий театр для детей. Все те выразительные средства, которые предлагает это произведение, элементы человечности, очень важных идей о бессмертии, которые сказаны очень серьезно в притчах, здесь превращаются в очень доступную, но в то же время высокую поэзию, соединяющую музыку, танец, пение, замечательную сценографию и саму историю. Олег Лепешенков:

Если не ошибаюсь, художник по костюмам сказал, что для детей нужно ставить так же, как для взрослых, только лучше.

Анна Моторная:

Абсолютно точно. Когда мы начинали работу над этим произведением, я тоже произнесла эти слова. Все спрашивают меня: почему так много декораций и почему все такое серьезное? Почему такой серьезный подход к детскому спектаклю? Потому что это потенциальная публика театра и потому что дети должны получать самое лучшее. Олег Лепешенков:

Обратимся к первоисточнику. Андерсена называют одним из самых христианских писателей. Даже второе имя его – Христиан – на это указывает. Что глубокого, духовного в этой истории, что затронуло именно вас? Даже если человек сталкивается с этими историями, не верующий в Бога, мне кажется, что рано или поздно он начнет что-то для себя осмысливать

Анна Моторная:

Сказки Андерсена – это то, на чем мы растем с детства. Кажется, что все эти замечательные истории, которые придумал Андерсен, стоят очень много. Это абсолютно бесценные сказки, и они действительно не только направлены на элементарную сказочность и рассказ о каких-то событиях. Это серьезная символическая структура, это серьезный контекст, серьезная направленность на веру человека. Причем даже если человек сталкивается с этими историями, не верующий в Бога, мне кажется, что рано или поздно он начнет что-то для себя осмысливать, и все эти сказки, как серьезные мировые идеи, вдруг складываются в какую-то картину мира. Сказки Андерсена, пожалуй, создают эту картину мира, на основе которой человек может получить самое главное – почву для того, чтобы взошли зерна. Олег Лепешенков:

Для меня эта история всегда была историей о готовности к самопожертвованию. Почему одни христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря, а другие – 7 января? Читайте здесь.

Анна Моторная:

Все равно о любви. Конечно, эта история в первую очередь о любви. Самопожертвование – то уже то, на что вы готовы. Без любви не бывает самопожертвования, не бывает поступков в жизни человека, которые могут перевернуть мир. Ведь речь идет о героизме. Речь идет о том, что бессмертие любой из этих историй как раз приобретается благодаря тому, каким искренним, трепетным должно быть человеческое сердце, как оно должно искренне радоваться и плакать, переживать за себя и за другого человека. Олег Лепешенков:

Все же, если говорить о границе искусства, о границе духовного и душевного. Где они пролегают, на ваш взгляд? Анна Моторная:

Есть такое понятие «мир без границ». Мне очень нравится это понятие, оно сегодня очень современное. Я думаю, что у каждого человека, кроме того, что называется верой, это очень интимное, глубокое понятие. Для каждого человека оно свое. Вряд ли я имею право вмешиваться в это и кому-то что-то советовать. Я считаю, что искусство создает возможность приобрести обитель. Для меня театр – это тот храм, в котором я живу, творю и в который я очень хочу, чтобы приходило большое количество людей, потому как именно оперное искусство создает ту самую платформу духовности, платформу серьезного подхода к своему собственному ощущению жизни и к своему восприятию жизни. Вы слышите эту музыку – невозможно пройти мимо.

Олег Лепешенков:

Наверное, это та глубина, масштаб, который нужен каждому человеку. Масштаб его души. Анна Моторная:

Нет границы для меня между духовностью и какими-то элементами души человека в искусстве. Это слишком тонкие материи для меня. Наверное, потому, что я так глубоко в процессе и он неотделим от меня и от моей жизни. То есть все настолько взаимопереплетено и взаимообусловлено, что очень сложно что-то сказать. Олег Лепешенков:

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