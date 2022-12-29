Бобруйчанка выиграла 30 000 рублей в рекламной игре от «Санта». Вот какая покупка стала судьбоносной
Если можно играть и выигрывать, это всегда приятно. С магазином «Санта» можно выигрывать легко. Купила пачку кофе – и выиграла 30 000 рублей! Бобруйчанка стала обладательницей денежного суперприза в 8-м туре рекламной игры от сети «Санта» «Пора играть! Время побеждать!».
Виктор Стельмах, ведущий розыгрыша рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:
Восьмой тур рекламной игры в самом разгаре, поэтому до 15 января совершайте новогодние покупки игровых товаров сети магазинов «Санта» с размахом и участвуйте в розыгрыше двух однокомнатных квартир в Минске.
Напомню, что игровые коды начисляются за покупку товаров, которые отлично подойдут к вашему новогоднему столу.
Сегодня мы вручаем приз Галине Анатольевне, которая совсем недавно выиграла денежный приз в рамках нашего специального новогоднего розыгрыша. И под елочку она получит целых 30 000 рублей!
Галина Ницкая, победительница розыгрыша рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:
Я не за призом шла. Я шла за своим товаром, который мне нужен. Я купила кофе, шоколадку мне захотелось, купила мясное, рыбное. У нас магазин обильный. Что надо, все есть. Спасибо вам, ребята! Я такая счастливая!
Виктор Стельмах:
Приходите в магазины «Санта», совершайте покупки, участвуйте в рекламной игре «Пора играть! Время побеждать!». И всего вам самого вкусного!
Галина Ницкая:
С Новым годом! Счастья вам, любви в дом! Играйте, выигрывайте, радуйтесь сами, радуйте своих родных.
*На правах рекламы.
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