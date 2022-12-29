Бобруйчанка выиграла 30 000 рублей в рекламной игре от «Санта». Вот какая покупка стала судьбоносной

Если можно играть и выигрывать, это всегда приятно. С магазином «Санта» можно выигрывать легко. Купила пачку кофе – и выиграла 30 000 рублей! Бобруйчанка стала обладательницей денежного суперприза в 8-м туре рекламной игры от сети «Санта» «Пора играть! Время побеждать!».

Виктор Стельмах, ведущий розыгрыша рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:

Восьмой тур рекламной игры в самом разгаре, поэтому до 15 января совершайте новогодние покупки игровых товаров сети магазинов «Санта» с размахом и участвуйте в розыгрыше двух однокомнатных квартир в Минске.

Напомню, что игровые коды начисляются за покупку товаров, которые отлично подойдут к вашему новогоднему столу.

Сегодня мы вручаем приз Галине Анатольевне, которая совсем недавно выиграла денежный приз в рамках нашего специального новогоднего розыгрыша. И под елочку она получит целых 30 000 рублей!