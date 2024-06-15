«У людей, скоты, воруют!» Азарёнок о подлой сущности взяточников и жёстком подходе Лукашенко к коррупции

Авторская журналистика на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа».
Авторская журналистика на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа».
У Азаренка был стрим, на котором он рассказывал, что… Да, тут святой водой сейчас все.
Григорий Азаренок, СТВ:
Не креститесь. Ни правой, ни левой кочерыжкой. На колени падайте и кайтесь, проклявши громко подлую жизнь свою: проданную, преданную, жалкую и ничтожную.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Но сегодня не о них, не об этих коровьих железах, не о бежавших трусах и трусах. А об их братьях, об их второй сущности. Хоть и некоторые из этих братьев носят красно-зеленые значки на пиджаках, но суть одна – о коррупционерах.
Воры, казнокрады, лиходеи. Всегда и везде они были, во всех странах, во всех обществах. В Китае их на площадях расстреливают. Как наши прежние правители управлялись, на видео я показал. А все равно есть они. Я вот понять не могу. Три миллиона баксов! Рассовано по сумкам, по шкафам, по пакетам. Куда столько? В какие три горла можно сожрать столько? И ведь заместитель директора железной дороги. Мало получал зарплаты?
А я вот думаю, этот же человек на камеру выходил, и рассказывал наверняка про Беларусь, про Родину, про Президента. Достижениями хвастался. А потом журналисты уехали, и пошел купюры высчитывать. Дерьмо. Подлое дерьмо! Но в какой момент? Ну ладно бы не было санкций, военной угрозы, бунтов и мятежей, кровопролития у самой границы, диверсантов. Жили бы, торговали и богатели и в ус бы не дули, может, по другому бы относились. Но ведь воруют у армии, которой нужны миллионы дронов. А не будет их – нападут на нас и убьют. Всех. До единого. До последнего. И ворюг тоже. Воруют у промышленности, которая героически под давлением всего Запада ищет рынки и сбывает товары. Чтобы у всех на столе потом хлеб был, да еще и с маслом. У них же воруют. У людей, скоты, воруют.
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