«У людей, скоты, воруют!» Азарёнок о подлой сущности взяточников и жёстком подходе Лукашенко к коррупции

Авторская журналистика на СТВ. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа».

У Азаренка был стрим, на котором он рассказывал, что… Да, тут святой водой сейчас все.

Григорий Азаренок, СТВ:

Не креститесь. Ни правой, ни левой кочерыжкой. На колени падайте и кайтесь, проклявши громко подлую жизнь свою: проданную, преданную, жалкую и ничтожную. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Но сегодня не о них, не об этих коровьих железах, не о бежавших трусах и трусах. А об их братьях, об их второй сущности. Хоть и некоторые из этих братьев носят красно-зеленые значки на пиджаках, но суть одна – о коррупционерах.

Воры, казнокрады, лиходеи. Всегда и везде они были, во всех странах, во всех обществах. В Китае их на площадях расстреливают. Как наши прежние правители управлялись, на видео я показал. А все равно есть они. Я вот понять не могу. Три миллиона баксов! Рассовано по сумкам, по шкафам, по пакетам. Куда столько? В какие три горла можно сожрать столько? И ведь заместитель директора железной дороги. Мало получал зарплаты?