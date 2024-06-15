Получение пенсий и пособий по-новому: кого из белорусов затронут изменения?

Самая обсуждаемая тема среди пожилых людей – новые правила для получения пенсий и пособий, которые вступят в силу с 1 июля. Коснутся они не только пенсионеров, но и тех белорусов, которые получают различные социальные выплаты. Теперь для этого необходим базовый счет в банке и как бонус платежная карта – оформить все надо до конца следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пугаться не стоит, все сделано максимально просто, а главное, бесплатно. На кого распространяется новшество, расскажет Галина Буро.

Середина каждого месяца для Дануты Прохоровой время получать заслуженную пенсию. Женщина – педагог со стажем, работала в школе и детском саду. Признается, в душе до сих пор молода, несмотря на свои 78. Следит за новинками, продвинутый пользователь компьютера. Вот и пенсию уже 4 года получает только на карту – так удобнее.

Данута Прохорова, жительница Гродно:

Конечно удобно карточкой! Очень удобно. Уже давно ею пользуюсь, и никаких проблем нет с этим делом, и все очень хорошо, поэтому нечего пугаться. Все деньги, все при нас. Никому они не нужны, кроме нас, на наших карточках. Правильно, стоять, когда в очереди, это же замкнутое пространство, инфекцию заполучить очень просто. А так зачем? Вот пошли в банкомат, посмотрели.

Тех пожилых людей, кто еще по привычке ходит за деньгами на почту, с июля ждут изменения. Коснется это жителей Минска, городов областного подчинения и райцентров. И речь не только о пенсиях, но и о всех видах социальных пособий. По сути, глобально ничего не поменяется. Только адрес: не почта, а банк.

Галина Буро, корреспондент:

Каждому пенсионеру будет выдана пластиковая карта. Но это еще не значит, что ее обязательно надо использовать всегда и везде. Предлагается два варианта: либо снимать пенсию в банкомате, либо получить ее в кассе банка по номеру счета. Он указан на карте.