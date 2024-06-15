В Орше освоили производство шлифовальных станков из белорусских и российских комплектующих

Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать двигателем обновления промышленности, такое требование было озвучено Президентом. Отечественные предприятия продолжают работать над выпуском импортозамещающей продукции. Производство шлифовальных станков из белорусских и российских комплектующих освоили в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как создают высокоточные устройства для машино-, авиа- и двигателестроения, расскажет Александра Ходюкова.

В сборочном цехе станкостроительного завода «Красный борец» кипит работа. На предприятии освоили выпуск импортозамещающего шлифовального оборудования. Ранее часть деталей для высокоточных машин закупали в европейских странах. После ввода санкционных ограничений, сотрудники конструкторского бюро занялись разработкой собственных компонентов. Благодаря почти полувековому опыту начальника группы новой техники Юрия Осипова проект удалось завершить в максимально сжатые сроки. Преимуществом нового станка стало его высокое качество – все по советским стандартам, но при помощи современных технологий.

Юрий Осипов, начальник группы новой техники отдела главного конструктора станкостроительного завода «Красный борец»:

Задача была разработать данный проект с учетом применения отечественных и комплектующих российского производства. На данном станке используется российская система ЧПУ, двигатель и привода тоже российского производства. Основные узлы, механические узлы и приставное оборудование – производство нашего производства.

О том, что необходимо укреплять промышленную кооперацию, чтобы добиться технологической независимости, не раз говорил глава государства. В июле 2023 года правительства Беларуси и России подписали дорожную карту в сфере станкоинструментальной отрасли. Инвестиции составили 6 миллиардов российских рублей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Возвращаясь на землю, обозначу ряд иных приоритетных направлений, требующих пристального внимания. Промышленность. В этой сфере планируем продолжить конкретную работу по реализации совместных импортозамещающих проектов в микроэлектронике, машиностроении, станкостроении, военнотехническом сотрудничестве.