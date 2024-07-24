Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге

Валентина Быстримович, автор книги:

История женская. Женщина по имени Нина проживает свою интересную жизнь. Здесь много мистики, которую люди как бы считают, что это даже и не мистика, потому что она бывает у каждого. У каждого бывают такие случаи, которые трудно объяснить. И люди почему-то этого стесняются и не хотят про это говорить. Но у этой женщины это особо часто. У нее была клиническая смерть, и после клинической смерти она особо ярко воспринимает саму жизнь.