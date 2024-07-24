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Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге

24 июля 2024 11:13
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Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге-1

Топот мягких лапок. Так называется новая книга белорусского автора Валентины Быстримович. Повесть написана в жанре «Городская мистика».

Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге-4

Валентина Быстримович, автор книги:
История женская. Женщина по имени Нина проживает свою интересную жизнь. Здесь много мистики, которую люди как бы считают, что это даже и не мистика, потому что она бывает у каждого. У каждого бывают такие случаи, которые трудно объяснить. И люди почему-то этого стесняются и не хотят про это говорить. Но у этой женщины это особо часто. У нее была клиническая смерть, и после клинической смерти она особо ярко воспринимает саму жизнь.

Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге-7

Сюжет книги разворачивается в Минске и Могилеве. Прототипом главной героини стала реальная женщина, в истории из жизни которой автор добавил немного мистического отступления.

Подробнее в видео.

# Книги # общество # Вера Позняк

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