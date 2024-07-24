Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге

Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
Топот мягких лапок. Так называется новая книга белорусского автора Валентины Быстримович. Повесть написана в жанре «Городская мистика».
Валентина Быстримович, автор книги:
История женская. Женщина по имени Нина проживает свою интересную жизнь. Здесь много мистики, которую люди как бы считают, что это даже и не мистика, потому что она бывает у каждого. У каждого бывают такие случаи, которые трудно объяснить. И люди почему-то этого стесняются и не хотят про это говорить. Но у этой женщины это особо часто. У нее была клиническая смерть, и после клинической смерти она особо ярко воспринимает саму жизнь.
Сюжет книги разворачивается в Минске и Могилеве. Прототипом главной героини стала реальная женщина, в истории из жизни которой автор добавил немного мистического отступления.
Подробнее в видео.