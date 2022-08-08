«Представлена 31 локация». Копыль готовится к культурно-спортивному фестивалю «Вытокi»

Новости Беларуси. Десятки спортивных мероприятий, увлекательные локации и экскурсии, а также фуд-корты. В Копыле готовятся к культурно-спортивному фестивалю «Вытокi». Там он пройдет 26 и 27 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет активная подготовка. На празднике будут представлены практически все спортивные федерации Беларуси, а главными героями станут дети. Они смогут принять участие в олимпийском квесте. Запланированы и спортивные семинары-практикумы, мастер-классы и многое другое. Также состоится презентация коллекции одежды белорусских дизайнеров.

Елена Карпович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома:

Изюминка фестиваля – это олимпийский квест, который дает возможность принять участие нашему подрастающему поколению в спортивных состязаниях, а юным копылянам показать современные виды спорта. Будет представлена 31 локация. Стрельба из лука, шашки, шахматы, гольф, бокс, тхэквондо, гиревой спорт, тяжелая атлетика конный спорт и многие другие.